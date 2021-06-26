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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Hollanda, kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırdı

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Hollanda, kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırdı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya bugünden itibaren geçildi.

Buna göre kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında sınır kalktı.

Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek.

Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla Kovid-19 öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.

Evden çalışma zorunluluğu kısmen kalktı. Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.

Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak.

Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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