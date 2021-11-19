Hollanda ineği emisyona kurban gitti

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YÜZÖLÇÜMÜNÜN yaklaşık Konya ili kadar olması nedeniyle sık sık Türkiye’nin tarım performansına ilişkin kıyaslamalara konu olan Hollanda’da 100 milyonu aşan çiftlik hayvanı sayısı emisyon kısıtlamalarına takıldı. Yeni hükümetin 246 gündür kurulamadığı ülkede müstakbel koalisyon ortaklarından Hıristiyan Birlik Partisi lideri Gert-Jan Segers’in trende unuttuğu belge, hayvan varlığının azaltılması planlarını gün yüzüne çıkardı. Belgeye göre; çiftliklerin hassas doğal alanlardan uzaklaştırılmasını ya da kapatılmak üzere devlet tarafından satın alınmasını hedefleyen taraflar, bu iş için 19 milyar Euro’luk bir kaynak ayrılmasını öngörüyor.

Halihazırda müzakere masasında çalışılan taslak, işbaşındaki geçici hükümet tarafından hazırlanan ve eylül ayında paylaşılmasının ardından çiftçilerin tepkisini çeken plana benzerlik gösteriyor. İklim ve çevre politikalarının yetersiz olduğu yönündeki 2019 tarihli yüksek mahkeme kararı uyarınca hazırlanan plan, canlı hayvan varlığının üçte bir oranında azaltılması için zorunlu kamulaştırma öneriyor. Tepkiler üzerine Tarım Bakanı Carola Schouten, bunun son çare senaryosu olduğunu ve halef bakana fikir vermesi için hazırlandığını söylemişti.