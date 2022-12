Hızı şaşırttı! Kızılelma'nın başarısı ABD basınında...

Baykar'ın ürettiği yeni nesil insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma (MİUS) ilk uçuş testini 14 Aralık'ta başarı ile tamamladı.

GELECEĞİN MUHABERE KONSEPTİNE YÖN VERECEK

Geleceğin muharebe konseptine yön verecek olan Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan insansız savaş uçağı, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.



ABD merkezli savunma dergisi Defense News, 10 ay gibi kısa bir süre içinde prototipten ilk uçuşa geçen projenin hızına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı;

"Kızılelma, Baykar'ın on yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje. İnsansız savaş uçağı 1.5 tonu mühimmat olmak üzere toplamda 6 ton kalkış ağırlığına sahip ve 35.000 ile 40.000 feet arasında bir yükseklikte uçacak."

"TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN OMURGASI OLMASI BEKLENİYOR"

Baykar'ın insansız savaş uçağı projesini ilk olarak 2021 yılının yazında duyurduğunu, Mart 2022'de montaj hattında görüldüğünü ve Eylül 2022'de ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirildiğini anlatan dergi, Kızılelma için "Drone'un Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kızılelma'nın teknik özelliklerine detaylıca yer veren dergi insansız savaş uçağının kısa pistlere sahip uçak gemilerine iniş-kalkış yapabileceğine ve dahili mühimmatla görev yapabileceğine dikkat çekti.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın uçuşunu videoya almış ve bunu 14 Aralık tarihinde sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaşmıştı. Bayraktar paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz