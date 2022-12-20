Hızı şaşırttı! Kızılelma'nın başarısı ABD basınında...

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Baykar'ın ürettiği yeni nesil insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma (MİUS) ilk uçuş testini 14 Aralık'ta başarı ile tamamladı.
GELECEĞİN MUHABERE KONSEPTİNE YÖN VERECEK
Geleceğin muharebe konseptine yön verecek olan Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan insansız savaş uçağı, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
ABD merkezli savunma dergisi Defense News, 10 ay gibi kısa bir süre içinde prototipten ilk uçuşa geçen projenin hızına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı;
"Kızılelma, Baykar'ın on yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje. İnsansız savaş uçağı 1.5 tonu mühimmat olmak üzere toplamda 6 ton kalkış ağırlığına sahip ve 35.000 ile 40.000 feet arasında bir yükseklikte uçacak."
"TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN OMURGASI OLMASI BEKLENİYOR"
Baykar'ın insansız savaş uçağı projesini ilk olarak 2021 yılının yazında duyurduğunu, Mart 2022'de montaj hattında görüldüğünü ve Eylül 2022'de ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirildiğini anlatan dergi, Kızılelma için "Drone'un Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Kızılelma'nın teknik özelliklerine detaylıca yer veren dergi insansız savaş uçağının kısa pistlere sahip uçak gemilerine iniş-kalkış yapabileceğine ve dahili mühimmatla görev yapabileceğine dikkat çekti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın uçuşunu videoya almış ve bunu 14 Aralık tarihinde sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaşmıştı. Bayraktar paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullanmıştı.
Daha fazla yerde tutamadık uçtu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀
We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz
Kızılelma'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
500 Nm görev yarı çapı
35.000 feet operasyonel irtifa
5 Saat havada kalış süresi
6 Ton maksimum kalkış ağırlığı
0.6 mach seyir hızı
1500 kilogram faydalı yük kapasitesi
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
PERFORMANS
5 saat havada kalış süresi
3500 feet operasyonel irtifa
500 nm görev yarıçapı
Otomatik iniş ve kalkış
0.6 mach seyir hızı
6000 kg maksimum kalkış ağırlığı
1500 kg faydalı yük kapasitesi
AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme
Düşük görünürlük
Yüksek manevra kabiliyeti