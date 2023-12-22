Hitler’e benzetilen Trump: Kavgam’ı okumadım

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Trump bu açıklamayı, yasadışı göçmenlerle ilgili sözlerinin, Hitler’in İkinci Dünya Savaşı öncesindeki sözlerine benzetilmesinin ardından yaptı. ABD’ye giren yasadışı göçmenler için “Ülkemizin kanını zehirliyorlar” diyerek tartışmalara neden olan 77 yaşındaki Trump, Iowa’da düzenlediği mitingde destekçilerine seslenirken yasadışı göçmenlerle ilgili sözlerinin arkasında durdu. “Ülkemizi mahvediyorlar. Ülkemizin kanını yok ettikleri doğru. Yaptıkları şey bu. Ülkemizi yok ediyorlar. Bunu söyleyince hoşlarına gitmiyor” diyen eski başkan, “Hitler’in Kavgam kitabını hiç okumadım. Bunu Hitler söylemişti dediler, çok daha farklı bir şekilde. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Ülkemize bulaşıcı hastalık getirebilirler ama suçu kesin getiriyorlar” ifadelerini kullandı. Hitler’in “Kavgam adlı kitabında “kan zehirlenmesi“ ifadesini kullanması, Trump’ın Hitler’e benzetilmesine neden olmuştu.