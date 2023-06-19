Hindistan’ta aşırı sıcaklar! 98 can aldı

Haberin Devamı

Kuzeydeki Uttar Pradesh ve doğu eyaleti Bihar’da meydana gelen ölümlerin ardından yetkililer, özellikle 60 yaş üstü kişileri evden çıkmamaları yönünde uyardı.

HASTANELER DOLDU

Hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaşın üstünde olduğu açıklanırken, Uttar Pradesh’teki hastanelere hafta sonu sıcak çarpması şikâyetiyle yüzlerce kişinin başvurduğu belirtildi. Eyalette durumun ciddiyeti nedeniyle sağlık personelinin izinleri iptal edildi ve hastanelere ilave yatak gönderildi. Yetkililer, hastaların yüksek ateş, kusma, ishal, nefes almada zorluk ve kalp ile ilgili şikâyetleri olduğunu ifade etti.

SICAK HAVA SÜRECEK

Pazar günü bölgede sıcaklıklar 43 dereceyi gördü. Uzmanlar, havadaki nemin koşulları daha da ağırlaştırdığını söylüyor. Hindistan Meteoroloji İdaresi, bugün için koşullarda bir rahatlama beklenmediği uyarısında bulundu. Bihar’da ise sıcaklık 45 derece ölçüldü. Eyaletteki hastanelerde 200’den fazla kişinin tedavisi sürüyor.