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Hindistan'ın güneyi şiddetli yağışların etkisi altında

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#Hindistan#Şiddetli Yağış#Dünya
Hindistanın güneyi şiddetli yağışların etkisi altında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 17:18

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji servisi, önümüzdeki 5 gün boyunca yapışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeyinde sıcak hava dalgası etkili olurken, güneyini şiddetli yağışlar vurdu. Kerala eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Kozhikode Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş ertelendi.

Kerala Afet Yönetim Kurumu'ndan (KSDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağış sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kasaragod kasabasında yıldırım isabet etmesi sonucu 70 yaşındaki 1 kişinin, Palakkad'da su dolu bir taş ocağına düşen 18 ve 21 yaşlarındaki kardeşlerin, Idukki ve Pathanamthitta bölgelerinde de 4 kişinin suya düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Meteoroloji servisi, önümüzdeki 5 gün boyunca yapışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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#Hindistan#Şiddetli Yağış#Dünya

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