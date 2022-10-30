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Hindistan'da yolcu uçağının motoru alev aldı... Panik dolu anlar yolcu kamerasında!

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#Hindistan#Uçak#Dünya
Hindistanda yolcu uçağının motoru alev aldı... Panik dolu anlar yolcu kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 16:00

Hindistan'ın Delhi kentinde kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı. Panik dolu anlar yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. İşte o anlar...

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Sosyal medya Hindistan'dan gelen görüntüleri konuşuyor.

Delhi'den Bangalore'ye gitmek için havalanmaya hazırlanan uçak panik dolu anlara sahne oldu.

Yolcular uçak kalkış hızına ulaşmak üzereyken kuvvetli bir patlama sesi duydu.

Daha sonra gördükleri şey ise kısa süreli bir paniğin yaşanmasına neden oldu.

Hindistanda yolcu uçağının motoru alev aldı... Panik dolu anlar yolcu kamerasında

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 184 yolcu taşıyan IndiGo havayollarına ait uçağın motoru tam bu esnada alev aldı.

Uçaktaki yolcular bu anları saniye saniye kayıt altına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise kısa sürede viral oldu.

Pilotun kısa süre içinde kalkışı iptal ettiği ve yolcuların tahliye edildiği açıklandı.

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Hindistanda yolcu uçağının motoru alev aldı... Panik dolu anlar yolcu kamerasında

Söz konusu patlamanın uçak havalanmadan hemen önce yaşanması ise 'facia teğet geçti' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kaza nedeniyle can kaybı yaşanmazken Hindistan'ın havacılık düzenleyicisi konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

uçak motorunun alev almasına neyin sebep olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

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#Hindistan#Uçak#Dünya

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