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Hindistan'da tropikal fırtına alarmı

#Hindistan#Tropikal Fırtına#Bengal Körfezi
Hindistanda tropikal fırtına alarmı

Hindistan’ın Bengal Körfezi'ne kıyısı olan bölgelerine yönelik tropikal fırtına uyarısı yapılarak okullar kapatıldı, tren seferleri durduruldu.

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Hindistan’ın bazı bölgelerine yönelik tropikal fırtına uyarısı yapıldı. Hindistan Meteoroloji Departmanı Müdürü Mrutyunjay Mohapatra, fırtınanın cumartesi günü ülkenin güneydeki Andhra Pradesh eyaletinin kıyı şeridini vurmasının, pazar günü ise doğudaki Odisha ve Batı Bengal eyaletlerine saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgar getirmesinin beklendiğini duyurdu.

Mohapatra, bölgedeki açık deniz petrol sondaj platformlarına cumartesi ve pazar günleri faaliyetlerini durdurmalarının tavsiye edildiğini söyledi.

Andhra Pradesh eyalet yönetiminden Kanna Babu, balıkçı teknelerine limana dönme emri verildiğini ve binlerce kurtarma ve yardım ekibinin kurtarma operasyonları için hazır bulunduğunu aktardı.

Fırtınanın vurmasının beklendiği bölgelerde okullar kapatılırken, tren seferleri de askıya alındı.

Fırtınanın şiddetli yağış getirmesi bekleniyor.

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