Hindistan’da toplu tecavüze uğrayan turist kan donduran saldırıyı anlattı: Öleceğimizi sanıyordum...

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İspanyol bir çift motosikletle çıktıkları dünya turunun Hindistan ayağında bir grup Hintli erkeğin cinsel saldırısına uğradı.

Dünyayı ayağa kaldıran olay çiftin ülkenin Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için kamp kurduğu sırada meydana geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir grup Hintli erkek çifti darp ettikten sonra genç kadına tecavüz etti.

Uyuduğu sırada çadıra giren gençler tarafından tecavüze uğrayan kadın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kan donduran saldırıyı anlattı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, saldırıya uğrayan kadın yeni bir videoda takipçilerine destekleri için teşekkür etti.

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Yüzündeki morlukları gösteren kadın 'Beni en çok üzen şey bu değil. Öleceğimizi sanıyordum. Tanrıya şükür hayattayız' dedi.

Dumka polis şefi Pitamber Singh Kherwar gazetecilere verdiği demeçte, çiftin bir devriye minibüsünü durdurduğunu ve ardından onları tıbbi bakım için yakındaki bir sağlık merkezine naklettiklerini söyledi.

Kherwar, 'Çift, İngilizce ve İspanyolca konuşuyordu, bu nedenle devriye ekibi başlangıçta onları anlayamadı. Ancak görünür bir şekilde yaralanmışlardı, hızlıca tedavi için araca alındılar' dedi

Kherwar doktorlara tecavüz hakkında bilgi verdiklerini de sözlerine ekledi ve Tıbbi testlerin de tecavüzü doğruladığını söyledi.

Polis saldırganların 3'ünün yakalandığını diğer saldırganların yakalanması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.