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Hindistan’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 14’e ulaştı

#Hindistan#SEL#Ölü Sayısı
Hindistan’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 14’e ulaştı

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın neden olduğu selde sokaklardan suyun tahliye edildiği ancak alçak bölgelerin bir kez daha su altında kalabileceği belirtildi.

Vatandaşlara dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan yetkililer, sellerde en az 14 kişinin öldüğünü ve 800 kulübenin hasar gördüğünü ifade etti.

Yerel basındaki haberde de şiddetli yağıştan etkilenenler için 100’den fazla yardım merkezi kurularak ücretsiz yiyecek dağıtıldığı kaydedildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Selden en çok etkilenen eyaletin başkenti Chennai'ye uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 9 Kasım'da Chennai, Madurai, Kanchi ve Chengalpattu da dahil birçok ilçede eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Chennai ve komşu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) dün yapılan açıklamada, yağışların gelecek 5 gün boyunca Kerala ve Andhra Pradeş'in güney kıyılarında da hafif ila orta şiddette etkili olabileceği belirtilmişti.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, durumun eyalette 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki sel felaketi kadar vahim olduğunu söylemişti.

Uzmanlar, yılın bu zamanında şehir sık sık şiddetli yağışlarla karşılaşsa da kontrolsüz gelişim ve kötü şehir planlamasının yıkıma ve kaosa yol açtığını, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin de soruna katkıda bulunduğunu, aşırı yağışları daha olası ve daha sık hale getirdiğini ifade ediyor.

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#Hindistan#SEL#Ölü Sayısı

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