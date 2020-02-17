MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHindistan’da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın
GeriDünya Hindistan’da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Hindistan’da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hindistan’da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın

Hindistan’da resmi dairelerin bulunduğu bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın büyük korkuya neden oldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de bulunan ve eyaletinin vergi işlemlerinin yapıldığı bölümlerin bulunduğu ‘Mazgaon GST’ isimli binanın üst katlarında yangın çıktı. Tadilat nedeniyle 8’inci katta çıktığı düşünülen yangın kısa sürede tüm kata ve üst kata yayıldı. Üst katlarda mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hindistan’da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle