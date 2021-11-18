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Hindistan’da mahkemenin cinsel saldırı davasındaki infial yaratan kararı iptal edildi

#Hindistan#Dünya#Mumbai
Hindistan’da mahkemenin cinsel saldırı davasındaki infial yaratan kararı iptal edildi

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun kıyafeti üzerinden uğradığı tacizin "ciltten cilde temas olmadığı için cinsel saldırı sayılmayacağı" yolundaki kararını iptal etti.

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Ocak ayında Mumbai kentinde Yüksek Mahkemenin bir kadın yargıcın başkanlığındaki oturumunda alınan karar, ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.

Bunun "tehlikeli bir emsal" oluşturacağını söyleyen aktivist ve hukukçular, kararın iptalini istemişilerdi. İptal kampanyasını yürütenlerin bir endişesi de, kararın çocukları istismara uğradıklarını bildirmekten caydıracağı yolundaydı.

Yüksek Mahkeme iptal kararında "mahkemelerin ciltten cilde temas olup olmadığına değil, niyetin cinsellik içerip içermediğine bakması gerektiğini" bildirdi.

İptal kararında "hukukun amacı suçluların yasa hükümlerinden kaçmasına izin vermek değildir" denilerek, önceki kararın "duyarsız bir şekilde cinsel bir davranışı meşru kıldığı" belirtildi.

DAVA NE HAKKINDAYDI?

2016'nın Aralık ayında 39 yaşındaki bir erkek, 12 yaşındaki bir kıza cinsel saldıyıyla suçlanmıştı. Çocuğun annesi, bu kişinin, kızını kandırıp evine götürerek göğsüne dokunduğunu ve şalvarını çıkarmaya çalıştığını söylemişti.

Sanık cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 12 Ocak'ta Yüksek Mahkeme yargıcı Pushpa Ganediwala, ciltten cilde temas olmadığı için üzerini çıkartmadan kızın göğüslerine dokunmanın cinsel saldırı sayılamayacağı ve olayın ancak daha düşük bir ceza gerektiren sarkıntılık olarak değerlendirilebileceği şeklinde bir karar aldı.

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Çocuk hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarının "kabul edilemez" diye niteledikleri bu kararın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuru dilekçelerinden birini veren Başsavcı KK Venugopal, kararı korkunç olarak nitelemişti. Kararın iptali ardından sanık ilk başta verilen üç yıllık hapis cezasını çekecek.

HER 12 DAKİKADA BİR VAKA

Hindistan'da 2007'de yapılan bir resmi araştırmaya göre, her üç çocuktan ikisi fiziksel tacize uğruyor. Araştırmaya katılan yaklaşık 12 bin 300 çocuktan yüzde 53'ten fazlası en az bir çeşit cinsel tacize uğradığını söyledi.

Geçen yıl, Çocukları Koruma Yasası'na göre suç olan 43 bin vaka kaydedildi. Buna göre, her 12 dakikaya bir vaka düşüyor.

Çocuk hakları savunucuları, gerçek rakamın çok daha fazla olduğunu, özellikle aile içindeki tacizlerde olayların bildirilmediğini kaydediyor.

 

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