Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 303 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, günlük 80 bin 834 vaka ile 2 Nisan'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 439 bin 989'a, ölü sayısı ise 370 bin 834'e çıktı. Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı. Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı da 11 Haziran’da güncellenmiş ve eksik kayıtlar, ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.

Günlük can kaybı sayısı 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti. Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan'da son 24 saatte 132 bin 62 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. Öte yandan iyileşme oranı yüzde 95,26 olarak kayda geçti.

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 253 milyon 195 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olarak öne çıkıyor.

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