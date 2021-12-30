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Hindistan’da Gandi’ye hakaret eden Hindu lider tutuklandı

#Hindistan#Mahatma Gandi#Hakaret
Hindistan’da Gandi’ye hakaret eden Hindu lider tutuklandı

Hindistan’da Hindu bir lider vaaz verdiği sırada ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandi’ye yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Hindistan’da Hindu bir lider vaaz verdiği sırada ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandi’ye yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Dini gruplar arasında nefret söylemiyle vaaz verdiği iddia edilen din adamının 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Hindistan’da “Yüce Ruh” olarak görülen ve bağımsızlık sembolü olan Mahatma Gandi, 1948’de suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Bu hafta başlarında Hindistan’da yapılan bir dini tören Hindu lider Kalicharan Maharaj, dinler arası nefreti aşıladığı ve hakarete varan konuşmalarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Maharaj’ın vaazında, “Gandi, bu ülkeyi mahvetti, onu öldüren Nathuram Godse’ye selam olsun” dediği iddia edildi. Vaazının ardından tutuklanan din adamına, suçlu bulunması durumunda 5 yıl hapis cezası verilecek.

Hindistan’da muhalif olan grup ise, bu ayın başında da düzenlenen toplantıda Müslümanlara soykırım çağrısında bulunan dini liderlerin Müslümanlara yönelik hakaret suçlarından gözaltına alınmalarını talep ediyor.

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1,4 milyar nüfusa sahip ülkenin yalnızca yüzde 14’ünü Müslümanlar oluşturuyor.

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#Hindistan#Mahatma Gandi#Hakaret

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