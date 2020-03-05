Hindistan’da Corona Virüsü vakası 29’a yükseldi! Holi Festivali iptal edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü Corona Virüsü Hindistan’da vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. Ülkede son iki gün içinde vaka sayısının 29’a yükselmesiyle Hindistan hükumeti harekete geçti. Dün 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testi pozitif çıkmış, İtalyan turistler karantina altına alınmıştı. Bugün de Hintli vatandaşlarda Corona Virüsünün görülmesiyle vaka sayısı 29'u buldu.

Hükümetin aldığı önlemler arasında havaalanlarına termal kamera kurularak taramadan geçirilmesi, limanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılması, kontrol noktalarının çoğaltılması yer aldı.

Holi Festivali iptal edildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, virüse yakalanmaktan kaçınmak için toplu yerlerde bulunmayın çağrısı yaptı. Ayrıca Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, ihtiyati tedbir olarak baharın gelişinin kutlandığı ve 10 Mart’ta gerçekleştirilmesi beklenen Hindistan'a özgü Holi Festivalinin bu yılki kutlamalarını iptal etti.



