Hindistan'da çok acı olay! Ölüm öncesi son selfie denemesi...

Olay, Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde meydana geldi. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu nehre düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirdi.