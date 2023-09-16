Hindistan’da bu kez ‘Nipah virüsü’ alarmı

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Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde görülen ölümcül ve bulaşıcı Nipah virüsü nedeniyle okullar, kamu daireleri tatil edilirken toplu taşımaya ara verildi.

BİNE YAKIN TEMASLI

Hint yetkililerin, salgını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdiği belirtilirken bugüne dek 213’ü yüksek riskli olarak değerlendirilen 950 temaslı tespit edildiği biliniyor. Kerala eyaletinin Sağlık Bakanı Veena George yaptığı açıklamada, 2018’den bu yana görülen dördüncü Nipah virüsü salgınında iki kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin ise enfekte olduğunu doğruladı. Enfekte olan beşinci kişinin 24 yaşındaki bir sağlık çalışanı olduğunu ifaden eden George, halktan kısıtlamalara tam olarak uymalarını istedi.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Hayvan kaynaklı olduğu bilinen Nipah virüsü ilk olarak 1999 yılında Malezya ve Singapur’da domuz çiftçileri ve hayvanlarla yakın temasta olan kişiler arasında görülen bir salgın sırasında tespit edilmiş, aynı bölgedeki meyve yarasalarının virüs testleri de pozitif çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nipah virüsünün ölüm oranı yüzde 40 ila 75 arasında değişiyor. Hint basınındaki haberlerde hastalığın ölüm oranı yüksek olsa da bulaşıcılığının COVID’e kıyasla daha az olduğu belirtildi.