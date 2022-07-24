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Hindistan’da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum

#Hindistan#Sosyal Medya #Dünya
Hindistan’da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi.

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Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti.

Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirerek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Korona virüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum" dedi.

Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti.

Hindistan’da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum

Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.

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Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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#Hindistan#Sosyal Medya #Dünya

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