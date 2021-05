Hindistan tüm zamanların vaka ve can kaybı rekorunu kırdı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kayıtlara geçti.

Günlük vaka sayısı 30 Nisan'da kaydedilen 402 bin 351 vakanın ardından, bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

Can kayıpları ise her gün yeni zirve noktalarını görerek artışını sürdürüyor. Önceki gün 3 bin 780 can kaybı kaydedilirken, son 24 saatte bu rakam 3 bin 980 oldu.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 77 bin 410 bine, toplam can kaybı sayısı 230 bin 168'e ulaştı.

Ülkede halen 3 milyon 566 bin 398 hastanın tedavisi sürüyor.

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Çengalpet kentinde, solunum cihazına bağlı Kovid-19 hastalarına oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hasta hayatını kaybetti.

Hastanede oksijen ihtiyacının son bir haftada iki katına çıktığı belirtildi.

Ülkede vakaların nisan başından itibaren tırmanışa geçmesi nedeniyle tıbbi oksijen ihtiyacı son bir ayda 7 kat artarken, hükümet yeni oksijen üretim tesisleri kurmaya ve sıvı oksijen tanklarını ve tüplerini ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmakta zorluk çekiyor.

Ülkedeki hastanelerin çoğu kendi oksijenini üretme kapasitesine sahip değil.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yeterli oksijene sahip olduğunu fakat üretim tesislerinin büyük bölümü ülkenin doğusunda yer aldığından, vakaların yoğunlaştığı batı ve kuzey bölgelere ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Acil oksijen temini için Hindistan ile Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt arasında ikmal köprüsü oluşturulduğu bildirildi.

