‘Hindistan Kanada’da suikast yaptı’ iddiası... Sih muhalif öldürülmüştü

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, haziran ayında Surrey kentinde suikasta uğrayan Kanadalı Sih lideri Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinde Hindistan’ın rolü olduğunu öne sürdü. Trudeau, parlamentoya yaptığı konuşmada Nijjar’ın ölümünü soruşturan istihbarat birimlerinin, “cinayetle Hindistan hükümeti arasında bağ bulunduğuna dair kuvvetli kanıtlar” elde ettiğini söyledi. Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesinin “egemenlik ihlali” olduğunu belirten Trudeau, “sorumluları bulmakta kararlı olduğunu” vurguladı.

DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Trudeau’nun açıklamaları sonrası Dışişleri Bakanlığı, üst düzey bir Hintli diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. İddiaları “saçma ve maksatlı” olarak nitelendiren Hindistan Dışişleri ise karşı hamle olarak bir Kanadalı diplomatın ülkeden kovulduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasında Kanada hükümeti, “Halistanlı (Hindistan’da Sihlerin yaşadığı bölge) teröristleri korumakla” itham edildi. Hindistan’da bağımsız bir Sih ülkesi kurulmasını talep eden Halistan Kurtuluş Gücü’nün liderlerinden biri olan Nijjar, 18 Haziran’da iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü. Kanada, Hindistan’dan sonra en kalabalık Sih nufüsuna ev sahipliği yapıyor.