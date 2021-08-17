Herkes bunu konuşuyor! Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi dünya basınında

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i hızlı bir şekilde ele geçirmesi ve ABD'nin tahliye çalışmaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Afganistan'da birçok vilayeti hızla kontrolü altına alan Taliban, son olarak başkent Kabil'i ele geçirdi. Başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere yabancı misyon temsilciliklerinin tahliyesi ise büyük bir kargaşaya neden oldu.

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi dünya gündeminin bir numaralı maddesi haline gelirken dünya basını da ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü tamamen ele geçirmesini manşetlerine taşıdı. Dünya basını Afganistan'da yaşanan korkuyu ve belirsizliği başlıklarına taşırken başta ABD olmak üzere batılı güçlerin konu hakkındaki yanlışlarını vurgulamayı seçti.

WASHINGTON POST

"Afgan savaşındaki son görüntüler 20 yıllık başarısızlığı gösterdi" THE NEW YORK TIMES

"Afganistan'da ABD'ye yardım eden binlerce kişi kapana kısıldı. Şimdi ne olacak?"

BBC

"ABD, Kabil'den çekilmeyi savunurken öfke ve korku büyüyor"

THE GUARDIAN

"Buna değdi mi? Taliban'ın yönetimi devralışı ile gaziler bozguna uğradı"

METRO

"Cehennemden kaçış"

BİLD

"Alman ordusu sadece 7 kişiyi kurtarabildi. Merkel ise sinemada gülüyor" DİE WELT

"Hepimiz durumu yanlış değerlendirdik"

FRANCE 24

"Kaotik görüntülerin kaydedildiği Kabil Havalimanı'nda tahliyeler yeniden başladı"

KATHİMERİNİ

"Afganistan, Taliban'ın insafında" TO VİMA

"ABD, Afganistan'daki yenilgiyi pahalıya ödeyebilir"

EGEMEN KAZAKİSTAN

"Güç Taliban'a geçti"

AYKIN

"Taliban Orta Asya için tehdit mi?"

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