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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.08.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

CNN muhabiri Clarissa Ward'dan ilk açıklama... Dünya bu görüntü ile çalkalanmıştı!

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Sosyal medya Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi sonrası çarşafla yayın yapmaya başladığı belirtilen CNN International muhabiri Clarissa Ward'ı konuşuyor. Ward, sosyal medyada viral olan görüntüsü hakkında ilk defa konuştu.

Afganistan'ın 10 günde Taliban'ın eline geçmesinin yankıları sürüyor...

Ülkenin geleceği belirsizliğini korurken, ülkeden gelen görüntüler dünya gündemine birinci sıradan girmeye devam ediyor.

O görüntülerden biri de dün CNN International muhabiri Clarissa Ward'ın Kabil'den yaptığı yayına aitti.

Ward'ın Taliban öncesi bir yayınını ve kentin Taliban kontrolüne girdikten sonra yaptığı yayını yan yana getiren kullanıcılar değişimi tek karede buluşturdu.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu görüntü hakkında beklenen açıklama geldi. Ward kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görülen bu kare ile ilgili ilk defa konuştu.

CNN muhabiri Clarissa Warddan ilk açıklama... Dünya bu görüntü ile çalkalanmıştı

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ward şu ifadeleri kullandı;

'Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki ise Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce de saçlarım tamamen kapalı olmasa da başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil.'

Son dakika: Dünya bu kareyi konuşuyor... Afganistandan böyle kaçtılar
Son dakika: Dünya bu kareyi konuşuyor... Afganistan'dan böyle kaçtılar!

ÜLKE TELEVİZYONLARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Afganistan yayın kanallarında da radikal değişiklikler yapıldı. Ülkede yayın yapan ana televizyon kanallarında kadın sunucuların ekrandan alındığı görüldü.

Afgan devletine ait National Afghanistan TV ile özel kanallar Tolo News, Ariana, Shamshad ve 1TV'de Taliban'a yönelik lehte yorumlarda artış oldu. BBC'nin aktardığı habere göre; televizyonlarda eleştirel haberler çok azaldı.

15 Ağustos akşamı Taliban tarafından ele geçirilen Devlet Televizyonu'nda ise büyük ölçüde dini içerikler yayınlanıyor.

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