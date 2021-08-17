CNN muhabiri Clarissa Ward'dan ilk açıklama... Dünya bu görüntü ile çalkalanmıştı!

Afganistan'ın 10 günde Taliban'ın eline geçmesinin yankıları sürüyor...

Ülkenin geleceği belirsizliğini korurken, ülkeden gelen görüntüler dünya gündemine birinci sıradan girmeye devam ediyor.

O görüntülerden biri de dün CNN International muhabiri Clarissa Ward'ın Kabil'den yaptığı yayına aitti.

Ward'ın Taliban öncesi bir yayınını ve kentin Taliban kontrolüne girdikten sonra yaptığı yayını yan yana getiren kullanıcılar değişimi tek karede buluşturdu.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu görüntü hakkında beklenen açıklama geldi. Ward kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görülen bu kare ile ilgili ilk defa konuştu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ward şu ifadeleri kullandı;

'Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki ise Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce de saçlarım tamamen kapalı olmasa da başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil.'

ÜLKE TELEVİZYONLARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Afganistan yayın kanallarında da radikal değişiklikler yapıldı. Ülkede yayın yapan ana televizyon kanallarında kadın sunucuların ekrandan alındığı görüldü.

Afgan devletine ait National Afghanistan TV ile özel kanallar Tolo News, Ariana, Shamshad ve 1TV'de Taliban'a yönelik lehte yorumlarda artış oldu. BBC'nin aktardığı habere göre; televizyonlarda eleştirel haberler çok azaldı.

15 Ağustos akşamı Taliban tarafından ele geçirilen Devlet Televizyonu'nda ise büyük ölçüde dini içerikler yayınlanıyor.

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