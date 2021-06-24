Herkes bu davayı konuşuyor... Britney Spears dünyaya haykırdı: Kimsenin kölesi olmayacağım, hayatımı geri istiyorum!

'Yeni bir telefon aldım ve söyleyecek çok şeyim var. O yüzden biraz dayanın. İki yıl önce buraya geldiğimden beri çok şey oldu. Hepsini unutmamak için yazdım. Yıllardır mahkemeye çıkmak istemedim çünkü anlattığım şeyleri kimsenin anlamadığını düşündüm. Elimde 4 sayfalık bir özet var; bugün buraya gelmeden önce yaşadığın son 4 ayın özeti. Hepsini anlatacağım. Çünkü bana bunları yaşatanların bu salondan kolayca çıkıp gitmesini istemiyorum. Ve başlıyorum...'

Bunlar dünyanın en popüler, en başarılı, en çok konuşulan ve belki de en şanssız pop yıldızının dün görülen mahkemesinin açılışında söylediği sözler. ABD'li şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin, adeta yılan hikâyesine dönen davada uzun zaman sonra ilk kez ifade verdi ve kelimenin tam anlamıyla dünya gündemine bomba gibi düştü.

90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında altın çağını yaşayan ve albümleri milyonlar satan, tüm dünyanın tanıdığı bir çocuk yıldızdan yetişkin bir pop ikonuna dönüşen Britney Spears 2007 yılında geçirdiği bunalımın ardından saçlarını kazıtıp muhabirlere saldırmış, bu inanılmaz günlerin ardından rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı. İşte dünyanın konuştuğu vesayet davası da o günlerde Britney'le birlikte hepimizin hayatına girdi ve 13 yıldır konuşuldu, birçok habere ve hatta bir belgesele bile konu oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından finansal ve kişisel hayatının babasının kontrolünde olmasına karşı mücadele veren Britney Spears, vasiliğin görüşüleceği duruşmada mahkemeye bizzat hitap etmek istedi. Ve anlattıklarıyla kendi öz babasının (ve onunla birlikte annesinin de) hayatını nasıl bir kâbusa çevirdiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde dünyayla paylaştı.

39 yaşındaki yıldızın avukatları geçen yıl babası Jamie’nin vasilikten çıkartılması için Los Angeles mahkemesine yaptıkları başvuruda, şarkıcının babasından korktuğunu ve onun kontrolünde kariyerine devam edemeyeceğini öne sürmüştü. Avukatlar Britney adına verdikleri dilekçede vasilik görevinin şarkıcının menajeri Jodi Montgomery’ye verilmesini talep etti. Avukatları ayrıca Jamie Spears vasilikten alınmazsa Britney'nin müziği bırakacağını da öne sürdü.

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Kasım 2020'de görülen duruşmada yargıç Baba Spears'ı vasilik görevden almayı reddetti, ancak Bessemer Trust'ı ortak vasi ve kurumsal mütevelli olarak ekledi. Yani Jamie Spears, tek başına kararlar alıp uygulayabilme gücünü kaybetti.

Dün görülen duruşmada Britney Spears 13 yıldır içinde yaşadığı cehennemi tüm detaylarıyla anlatırken babası tarafından zorla ağır ilaçlar kullanmaya zorlandığını, daha çok para kazanması için istemese de çok yoğun şekilde çalıştırıldığını, bu koşullarda kazandığı paranın başta babası Jamie Spears tarafından sömürüldüğünü, bu koşulların ancak seks işçileri için uygulandığını dünyaya haykırdı.

Britney Spears'ın 68 yaşındaki babası Jamie Spears kızının 60 milyon dolarlık servetini yönetmek için her ay 16 bin dolar ödeme alırken yıllar boyunca öz kızının yaşadığı acılar konusunda suskun, tepkisiz ve umursamaz bir tavır içinde olmaktan hiç beis duymadı. Zira Britney'nin verdiği duygusal ifade tüm acılarının kaynağında Jamie Spears'ın olduğunu su götürmez şekilde kanıtlamış oldu...

Britney Spears ve babası Jamie Spears

Telefonla katıldığı duruşmada ifade verirken duygularına engel olamayan ve çok hızlı konuştuğu için sık sık hakim tarafından durdurulan Britney yaşadıklarının ne derece ağır bir taciz olduğunu yıllardır anlamakta zorlandığını, anladığında ise kendisine kimsenin inanmayacağını düşündüğü için çaresizce suskun kaldığını söylerken yaptığı şoke eden itiraf mahkeme salonunun buz kesmesine sebep oldu.

Britney Spears vasisi olan babası tarafından gebeliği önleyici rahim içi araç kullanmaya zorlandığını ve çocuk sahibi olmasına izin verilmediğini itiraf etti.

20 dakikadan fazla süren konuşmasında Britney 'Büyük bir şok içindeyim. Yıllar boyunca sömürüldüm, travmatize edildim ve param için kullanıldım. Sadece hayatımı geri istiyorum. Bu vasiliğin değerlendirilmeye gerek bile duyulmadan sonlandırılmasını istiyorum.' derken ailesine dava açacağını da söyledi.

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