Babası ünlü şarkıcının "bunadığını" ileri sürmüş

Genç yaşında şöhrete kavuştuktan sonra hayatını da kariyerini de bir türlü dengeli bir şekilde yürütemeyen Britney Spears cephesinden çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi.
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1
ÇARPICI İDDİALAR
Bundan 13 yıl önce yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bütün servetinin idaresi yasal olarak 68 yaşındaki babası Jamie Spears'a devredilen ünlü şarkıcı, haklarını geri almak için dava açtı. Bu dava devam ettikçe de birbiri ardına çarpıcı iddialar basına yansıyor. Son olarak öne sürülenler ise kelimenin tam anlamıyla "dudak uçuklatıcı" türden.
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DEMANS SORUNU MU VAR?
The Battle for Britney adlı TV belgeselin yapımcılarının ele geçirdiği belgelere göre 39 yaşındaki Britney Spears'ın babası Jamie Spears, kızının o dönemde demans (bunama) sorunu yaşadığını ve bu yüzden onun finansal sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.
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BABASI O SEÇENEĞİ İŞARETLEDİ
Belgeselde yer alan iddialara göre Jamie Spears, resmi dokümanlarda yer alan şıklar arasından "demans" seçeneğini işaretledi. Bunun sonucu olarak da Britney Spears'ın finansal konulardaki vasisi haline geldi.
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'YA GERÇEKTEN SORUNU VAR YA DA BUNUN ARDINDA KÖTÜ BİR NİYET VAR'
Belgeselde görüşlerine yer verilen gazeteci Mobeen Azhar da "Bununla ilgili sadece iki seçenek var. Ya Britney gerçekten demans sorunu yaşıyor. Ben doktor değilim ama eğer durum böyleyse bütün dünya bunun farkında değildi. Ama diğer olasılık daha kötü niyetli" diye konuştu.
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BABASINA DAVA AÇTI
Britney Spears, babasının mali varlığı üzerindeki vasiliğinin iptal edilmesi için dava açmıştı. Son duruşmada mahkeme, Spears'ın babasıyla ilgili talebini reddetti ve babasıyla aynı oranda yetkiye sahip olacak bir finans şirketini ortak vasi olarak yetkilendirdi. Akıl hastalığı ya da demans gibi problemleri olan ve kendi kararlarını kendi veremeyen insanlar için mahkemeler, kişi için kararları vermesi adına bir vasiye yetki verebiliyor.
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OLAYLAR ZİNCİRİ
Britney Spears'ı yasalar önünde babası Jamie Spears ile karşı karşıya getiren olaylar zinciri 2006 yılında başladı. 2004 yılında evlendiği Kevin Federline'dan olaylı bir şekilde boşandı Britney Spears. Yaşadığı çalkantılı hayat nedeniyle de çiftin iki çocuğunun velayeti Federline'e verildi.
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ÇÖKÜŞ DÖNEMİ
2007 yılı ise Spears için kelimenin tam anlamıyla bir çöküş dönemi oldu. Saçlarını kazıtan Spears, kocasının evinin önüne gidip şemsiyeyle park halindeki araçlara saldırdı. Birkaç kez evinde sinir krizi geçiren Spears, defalara rehabilitasyon merkezine kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından da, Britney Spears'ın doğru kararlar veremeyeceği gerekçesiyle 2008 yılında finansal varlıklarının vesayeti babasına teslim edildi.
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DEFALARCA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ
Britney Spears, geçen yıl da bir süre psikolojik tedavi gördü. Bir süredir hayatı yolunda görünen Spears, mali varlıklarının vesayetini babasından almak için dava açtı. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları da ona destek olmak için gösteriler düzenledi. Spears'ın avukatları o süreçte, yıldızın babasından korktuğunu ve o şekilde kariyerine devam edemeyeceğini ileri sürdü. Fakat Spears'ın babasının vasilikten çıkarılması talebi yine reddedildi. Onun yerine bir finans firmasına ortak vesayet yetkisi verildi. Spears buna itiraz etse de mahkeme itirazı kabul etmedi.
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60 MİLYON DOLAR
Jamie Spears'ın vasilik yetkisi ise 2021 yılının eylül ayına kadar uzatıldı. Britney Spears'ın bu yıl itibariyle 60 milyon dolarlık serveti bulunuyor.
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TIMBERLAKE İLE AŞK
Britney Spears, şöhretinin en parlak dönemlerinde Justin Timberlake ile aşk yaşıyordu. İkili bir süre sonra yollarını ayırdı.
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55 SAAT SÜREN EVLİLİK
Spears, ilk evliliğini 2004'te Jason Alexander ile yaptı. Fakat evlilik sadece 5 saat sürdü.
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EVLİLİK OLAYLI BİTTİ
Spears 2004 yılında ise dansçı Kevin Federline ile evlendi. İki çocukları olan çift olaylı bir şekilde boşandı.
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DEMANS (BUNAMA) NEDİR
Halk arasında bunama da denilen demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir.