Babası ünlü şarkıcının "bunadığını" ileri sürmüş

'YA GERÇEKTEN SORUNU VAR YA DA BUNUN ARDINDA KÖTÜ BİR NİYET VAR' Belgeselde görüşlerine yer verilen gazeteci Mobeen Azhar da "Bununla ilgili sadece iki seçenek var. Ya Britney gerçekten demans sorunu yaşıyor. Ben doktor değilim ama eğer durum böyleyse bütün dünya bunun farkında değildi. Ama diğer olasılık daha kötü niyetli" diye konuştu.