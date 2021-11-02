Herkes bu arabayı konuşuyor... 47 yıldır aynı yerde park halinde duruyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Trajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Dünya bu görüntüyü tartışıyor Gizemli kara delik...Dünya bu görüntüyü tartışıyor! Gizemli kara delik...#Google Maps
Pınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldıPınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldı#Pınar Gültekin
MİTten operasyon Rus casuslar böyle yakalandıMİT'ten operasyon! Rus casuslar böyle yakalandı#MIT
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Herksin konuştuğu araba 47 yıldır yerinden kıpırdamadıHerksin konuştuğu araba! 47 yıldır yerinden kıpırdamadı #İtalya
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Herkes bu arabayı konuşuyor... 47 yıldır aynı yerde park halinde duruyor!

#İtalya#Araba#Park Halindeki Araba
Herkes bu arabayı konuşuyor... 47 yıldır aynı yerde park halinde duruyor

Küçük bir İtalyan kasabasında 47 yıldır park edildiği yerden hiç kıpırdamayan bir araba bölgenin en önemli turist çekim merkezlerinden biri haline geldi. Angelo Fregolent'in sahibi olduğu bu 1962 model arabanın oldukça ilginç bir hikâyesi var...

Haberin Devamı

İtalya'nın Veneto bölgesinde yer alan ve 35 bin nüfuslu küçük kasaba Conegliano bugünlerde dünya basınının manşetlerinde kendine yer buldu. Kasabayı deyim yerindeyse meşhur edense 47 yıldır park ettiği yerden kıpırdamayan 'gizemli' bir araba...

94 yaşındaki Angelo Fregolent'e ait olan 1962 model Lancia marka araba Fregolent'in eşi Bertilla Modolo'yla birlikte 1974'ten beri işlettikleri gazete bayisinin önünde 47 yıldır hiç kıpırdamadan duruyor. Artık emekli olan çiftin yerinden hiç kaldırmadığı araç artık kasabanın sembolü olmuş ve buraya turist çekmeye başlamış. Çift iş yerlerinin bulunduğu binada yaşamaya devam ediyor.

Gerek kasabanın yerlileri gerekse bölgeye gelen turistler bu arabayla sayısız fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaya başlayınca olay dünya çapında duyuldu. Kasaba yönetimi de artık uluslararası üne kavuşan arabayı yerinden kaldırıp yenileyerek ve tekrar yerine koyarak kasabanın gerçek bir parçası ve sembolü haline getirmeye karar verdi.

Herkes bu arabayı konuşuyor... 47 yıldır aynı yerde park halinde duruyor
Ünlü araba basının olduğu kadar sosyal medyanın da gözdesi haline geldi

Haberin Devamı

Angelo Fregolent, arabasını 1974 yılında işlettiği gazete bayisinin önüne park etmiş. Fregolent, o günleri "İşimi kurduğum ilk günlerde gazeteleri getirip arabamın bagajına koyuyorlardı. Bende oradan alıp kolayca dükkanıma taşıyordum." diyerek anlatıyor.

Çift emekli olduktan sonra da arabayı yerinden hiç oynatmayınca arabanın gizemi ve neden oradan hiç kaldırılmadığı bir şehir efsanesine dönüşerek herkesin merak konusu haline gelmiş.

20 Ekim'de 47 yıldır durduğu yerden alınan araba Padua'da düzenlenen Auto e Moto d'Epoca Motorshow'a götürülüp düzinelerce diğer klasik otomobille birlikte sergilenmiş. Daha sonra da restore edilmek ve neredeyse yarım asırdır hiç yerinden kıpırdamadığı için oluşan hasarların giderilmesi için bir tamirciye teslim edilmiş.

Araba, bu işlemler tamamlandıktan sonra yeniden Angelo ve Bertilla'nın yaşadığı evin önüne bırakılacak ve çift böylece turistler fotoğraf çektirirken gururla ünlü arabalarını evlerinin camından izleyebilecek.

Herkes bu arabayı konuşuyor... 47 yıldır aynı yerde park halinde duruyor

Haberin Devamı

Kasabada yaşayan 42 yaşındaki Luca Zaia, yerel basına verdiği demeçte aracın okula gittiği günlerden beri orada olduğunu söylemiş. Kasaba halkı turist getirecek bu karardan oldukça memnun gözüküyor.

Piero Castagner tarafından dizayn edilen Lancia Fulvia model arabalar 1972 yılında uluslararası motor sporları yarışlarında aldığı başarılı sonuçlardan sonra ünlenmişti.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Araba#Park Halindeki Araba

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka