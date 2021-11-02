Herkes bu arabayı konuşuyor... 47 yıldır aynı yerde park halinde duruyor!

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İtalya'nın Veneto bölgesinde yer alan ve 35 bin nüfuslu küçük kasaba Conegliano bugünlerde dünya basınının manşetlerinde kendine yer buldu. Kasabayı deyim yerindeyse meşhur edense 47 yıldır park ettiği yerden kıpırdamayan 'gizemli' bir araba...

94 yaşındaki Angelo Fregolent'e ait olan 1962 model Lancia marka araba Fregolent'in eşi Bertilla Modolo'yla birlikte 1974'ten beri işlettikleri gazete bayisinin önünde 47 yıldır hiç kıpırdamadan duruyor. Artık emekli olan çiftin yerinden hiç kaldırmadığı araç artık kasabanın sembolü olmuş ve buraya turist çekmeye başlamış. Çift iş yerlerinin bulunduğu binada yaşamaya devam ediyor.

Gerek kasabanın yerlileri gerekse bölgeye gelen turistler bu arabayla sayısız fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaya başlayınca olay dünya çapında duyuldu. Kasaba yönetimi de artık uluslararası üne kavuşan arabayı yerinden kaldırıp yenileyerek ve tekrar yerine koyarak kasabanın gerçek bir parçası ve sembolü haline getirmeye karar verdi.

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Angelo Fregolent, arabasını 1974 yılında işlettiği gazete bayisinin önüne park etmiş. Fregolent, o günleri "İşimi kurduğum ilk günlerde gazeteleri getirip arabamın bagajına koyuyorlardı. Bende oradan alıp kolayca dükkanıma taşıyordum." diyerek anlatıyor.

Çift emekli olduktan sonra da arabayı yerinden hiç oynatmayınca arabanın gizemi ve neden oradan hiç kaldırılmadığı bir şehir efsanesine dönüşerek herkesin merak konusu haline gelmiş.

20 Ekim'de 47 yıldır durduğu yerden alınan araba Padua'da düzenlenen Auto e Moto d'Epoca Motorshow'a götürülüp düzinelerce diğer klasik otomobille birlikte sergilenmiş. Daha sonra da restore edilmek ve neredeyse yarım asırdır hiç yerinden kıpırdamadığı için oluşan hasarların giderilmesi için bir tamirciye teslim edilmiş.

Araba, bu işlemler tamamlandıktan sonra yeniden Angelo ve Bertilla'nın yaşadığı evin önüne bırakılacak ve çift böylece turistler fotoğraf çektirirken gururla ünlü arabalarını evlerinin camından izleyebilecek.

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Kasabada yaşayan 42 yaşındaki Luca Zaia, yerel basına verdiği demeçte aracın okula gittiği günlerden beri orada olduğunu söylemiş. Kasaba halkı turist getirecek bu karardan oldukça memnun gözüküyor.

Piero Castagner tarafından dizayn edilen Lancia Fulvia model arabalar 1972 yılında uluslararası motor sporları yarışlarında aldığı başarılı sonuçlardan sonra ünlenmişti.