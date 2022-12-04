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Her gün yarım kilo çiğ et yiyordu... 'Ciğer Kralı' sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı! Takipçilerini hayal kırıklığına uğratan itiraf

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#Brian Johnson#Ciğer Kralı#Sosyal Medya
Her gün yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralı sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı Takipçilerini hayal kırıklığına uğratan itiraf
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 16:30

'Ciğer Kralı' olarak da tanınan sosyal medya fenomeni Brian Johnson'ın sır gibi sakladığı gerçek deşifre oldu. 'Ciğer Kralı'nın itiraf gibi açıklaması takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

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Sosyal medyada 'Ciğer Kralı' olarak tanınan Brian Johnson'ın ortaya çıkan gizli e-postalarının yankıları sürüyor.

ABD'de yaşayan, iki çocuk babası adam Instagram'da 1.7 milyon, TikTok'ta ise 2 milyondan fazla takipçiye sahip.

45 yaşındaki adamın bu kadar popüler olmasının sebebi ise 'kusursuz' olarak tanımlanan fiziği.

Brian geçtiğimiz Ağustos ayından beri yaptığı açıklamalar ve yayınlarla kendini 'modern bir mağara adamı' olarak tanımlıyor.

Kaslı vücudunu yaptığı acımasız egzersizlere ve günlük yarım kilo 'çiğ ciğer' yemesine bağlayan adam daha önce defalarca kez haberlere konu oldu.

Her gün yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralı sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı Takipçilerini hayal kırıklığına uğratan itiraf

Ancak sosyal medyaya düşen e-postalar 'Ciğer Kralı'nın sır gibi sakladığı gerçeğin ifşa olmasına neden oldu.

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E-POSTA İFŞA OLDU, GÜNLER SONRA İTİRAF ETTİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan elektronik postalarda Johnson'ın 2021'de ismi açıklanmayan bir koça on binlerce Dolar değerinde performans arttırıcı ilaç kullandığını söylüyor.

Bu ifşanın ardından Johnson, kaslarını çiğ sakatat yemeye değil steroidlere borçlu olduğunu itiraf etti.

'HER ŞEYİ BATIRDIM... YALAN SÖYLEDİM'

45 yaşındaki adam video mesajında şu ifadelere yer verdi; 'Her şeyi batırdım. Bunu kabul ediyorum... Yalan söyledim.'

Her gün yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralı sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı Takipçilerini hayal kırıklığına uğratan itiraf

STEROİD NEDİR?

Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler Asetil KoA biosentez yolundan oluşurlar.

Steroitlerin canlılarda genel olarak en önemli işlevi hormon olmaktır. Steroid hormonlar, steroid hormon reseptör proteinlere bağlanarak fizyolojik etkilerini gösterirler.

Bu reseptörlere bağlanınca gen transkripsiyonu ve hücre fonksiyonunda değişimlere neden olurlar. Spor veya Vücut Geliştirme bağlamında kullanılan steroid 'anabolik steroid' olarak biliniyor.

Anabolik steroidlerin bilinçsiz, hekimlere danışılmadan kas yapımı ve atletik performans artırılması gibi amaçlarla kullanılması hayati tehditleri beraberinde getiriyor.

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