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Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... 'Ciğer Kralı'nın başı dertte...

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#Ciğer Kralı#Sosyal Medya#Vücut Geliştirme
Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralının başı dertte...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 17:41

Sosyal medyada 'Ciğer Kralı' olarak tanınan Brian Johnson'ın ortaya çıkan gizli e-postaları ortalığı karıştırdı. Sıkı egzersiz programı ve yediği çiğ ciğerler sayesinde mükemmel bir fiziği olduğunu söyleyen adamın steroid kullandığı iddia ediliyor.

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'Ciğer Kralı' olarak da tanınan sosyal medya fenomeni Brian Johnson'ın süper kaslı vücudunun sırrının sonunda ortaya çıktığı iddia ediliyor.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

ABD'de yaşayan, iki çocuk babası adam Instagram'da 1.7 milyon, TikTok'ta ise 2 milyondan fazla takipçiye sahip. 45 yaşındaki adamın bu kadar popüler olmasının sebebi ise 'kusursuz' olarak tanımlanan fiziği.

Brian geçtiğimiz Ağustos ayından beri yaptığı açıklamalar ve yayınlarla kendini 'modern bir mağara adamı' olarak tanımlıyor.

Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralının başı dertte...

GÜNLÜK YARIM KİLO ÇİĞ CİĞER YİYOR

Kaslı vücudunu yaptığı acımasız egzersizlere ve günlük yarım kilo 'çiğ ciğer' yemesine bağlayan adam daha önce defalarca kez haberlere konu oldu.

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Uzmanlar adamın beslenme şekli ile ilgili uyarılarda bulunurken adam gün geçtikçe ününe ün kattı.

Ancak sosyal medyaya düşen e-postalar adamın şöhretine gölge düşürdü.

Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralının başı dertte...

VÜCUDUNUN YÜZDE YÜZ DOĞAL OLDUĞUNU İDDİA EDİYORDU

Çiğ hayvan ciğeri yerken, kemik iliği ve çiğ yumurta sarısı içerken videolarını çekip bunu sosyal medyada yayınlayan Brian, vücudunun yüzde yüz doğal olduğunu iddia ediyor ve steroid kullandığına dair iddiaları net bir dille reddediyor.

Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralının başı dertte...

GÖNDERDİĞİ E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak 'More Plates More Dates' kanalından yayın yapan Derek isimli bir youtuber Brian'ın gizli e-postalarına ulaştığını duyurdu.

1,68 milyon kez görüntülenen videoda, Johnson'ın 2021'de ismi açıklanmayan bir koça gönderdiği e-posta görülüyor. Söz konusu mailde 'Ciğer Kralı' on binlerce dolar değerinde performans arttırıcı ilaç kullandığını kabul ediyor.

Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralının başı dertte...

Youtube'da yayınlanan o videodan bir görüntü

YORUM YAĞDI

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Vücut geliştirme dünyasının ve sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan Brian'ın steroid kullandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İfşa videosuna yüzlerce yorum yağarken, sosyal medya kullanıcılarından birisi yayınlanan videonun altına "İlaç kullandığını zaten biliyorduk. Bu kadar uzun süre saklayabilmesine şaşırdım" yazdı. Başkan bir kullanıcı ise "Sonunda hepimizin bildiği şeyin doğru olduğunu tamamen açıklığa kavuştu" ifadelerini kullandı. 

Brian Johnson'dan söz konusu iddialar için yalanlama gelmedi.

Günlük yarım kilo çiğ et yiyordu... Ciğer Kralının başı dertte...

STEROİD NEDİR?

Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler Asetil KoA biosentez yolundan oluşurlar.

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Steroitlerin canlılarda genel olarak en önemli işlevi hormon olmaktır. Steroid hormonlar, steroid hormon reseptör proteinlere bağlanarak fizyolojik etkilerini gösterirler. Bu reseptörlere bağlanınca gen transkripsiyonu ve hücre fonksiyonunda değişimlere neden olurlar.

Spor veya Vücut geliştirme bağlamında kullanılan steroid 'anabolik steroid' olarak biliniyor.Anabolik steroidlerin bilinçsiz, hekimlere danışılmadan kas yapımı ve atletik performans artırılması gibi amaçlarla kullanılması hayati tehditleri beraberinde getiriyor.

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