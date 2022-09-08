Her gün aynı meyveyi yiyen kadın bacağını kaybediyordu!

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ABD'den 'her şeyin fazlası zarar' sözünü kanıtlar cinsten bir haber geldi.

ABD'nin Pasifik kıyısındaki Olympia'daki acil servis doktorları, oldukça nadir görülen bir vaka ile karşı karşıya kaldı.

ULTRASON TARAMASI İLE ORTAYA ÇIKTI

Ultrason taraması sonrası 42 yaşındaki kadın hastanın sol bacağının damarlarını tıkayan büyük bir pıhtı olduğunu keşfedildi.

Kangren riski ile karşı karşıya kalan kadına ilk müdahaleyi yapan doktorlar doğrudan tıkanıklığın içine pıhtı çözücü bir ilaç verdiler ve kadının bacağını kurtardılar.

Pıhtının oluşma biçimi ise Dünyaca ünlü bilim dergisi Lancet'in araştırmasına konu oldu.

Greyfurt 1750'li yıllarda Jamaika'da ortaya çıkmış doğal hibrid bir türdür...

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SEBEBİ FAZLA GREYFURT TÜKETİMİ

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, pıhtı kadının aşırı greyfurt tüketimi nedeniyle meydana geldi.

Araştırmaya göre, doğum kontrol hormonu östrojenini parçalayan CYP3A4 adlı bir enzimin etkisini bloke eden Greyfurt suyu, pıhtılaşma seviyelerini, yani kanın pıhtılaşma eğilimini artırdı.

3. GÜNDEN İTİBAREN RİSK ARTIYOR

Greyfurt suyu çok yavaş parçalanır, bu da günlük tüketildiğinde kümülatif bir etkiye sahip olduğu anlamına gelir.

Böylece, üçüncü gününden itibaren hastanın östrojen seviyeleri normalin kat kat üzerine çıkar ve pıhtı riskinin artmasına neden olur.