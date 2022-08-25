Her an ölebilirdi... Gizemli hastalığını ikiz bebekleri sayesinde öğrendi!

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İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki kadın her an ölümüne sebep olabilecek gizemli hastalığını yeni doğan ikiz bebekleri sayesinde öğrendi. Bebeklerinin hayatını kurtardığını anlatan anne çocuklarına minnettar olduğunu söyledi.

CİLDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLADI, DOKTORLAR TEŞHİS KOYAMADI

İsminin Jennifer French olduğu öğrenilen kadın ilk olarak 2017 yılının Mart ayında cildinde kararmalar olduğunu fark etti. Daha sonra soğuk havalarda acıyan ve kaşınan kabarcıklarla baş etmeye çalışan kadın cildinin yavaş yavaş çürümeye başladığını görünce doktora gitti.

En ufak rüzgarda bile büyük acı çeken ve adeta yürüyemeyecek hale gelen kadın, uzmanlara görünmesine rağmen doktorların kendisine teşhis koymakta zorlandığını anlattı ve durumunun ikiz bebekleri dünyaya geldikten sonra daha kötü hale geldiğini söyledi.





GİZEMLİ HASTALIK ORTAYA ÇIKTI: BUDD CHİARİ SENDROMU

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11 yaşında ikiz çocukları olan anne ikinci kez ikiz bebek dünyaya getirdikten sonra daha fazla çocuk sahibi olmak istemediğine karar verdi ve doğum kontrol enjeksiyonu yaptırdı ancak kısa bir süre sonra karnında başlayan şişlik nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Karnında yaklaşık 6 buçuk litre sıvı olduğu keşfedilen kadın hastanede bazı taramalara tabi tutuldu. Doktorlar Jennifer'ın karaciğerlerinde biri yeni diğeri eskiden kalmış iki pıhtı olduğunu gördü ve sonunda Budd-Chiari Sendromu (BCS) teşhisi aldı.

BUDD CHİARİ SENDROMU NEDİR?

Budd-Chiari Sendromu nadir görülen hastalıklar arasında yer alır. Hastalığın sebebi karaciğerden kalbe dönüş kanını taşıyan damardaki tıkanıklıktır. Damardaki tıkanıklık karaciğer dokularınabasınç uyguladığı için hücre ölümüne neden olabilir.

Budd Chiari Sendromu olan hastalarda karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği gelişebileceğinden hastalık ölümcül olarak tanımlanır



'KOMİK AMA İKİZLERİM HAYATIMI KURTARDI'

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Sendroma bağlı karaciğer yetmezliği olduğunu öğrenen kadın bugüne kadar gösterdiği tüm semptomların ve çektiği acıların sebebinin bu hastalık olduğunu belirtti ve yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı;

“Sürpriz bir hamilelikle ikinci kez ikiz bebeklere sahip olduktan sonra daha fazla çocuk sahibi olmak istemedim. Doğum kontrol iğnesini yaptırmamın tek nedeni buydu. Bu sayede de hastalığımı öğrendim. Yıllarca nedeni bilmeden acı çektim, parmaklarım ve cildim çürümüş gibi siyaha dönüyordu. Sonunda karaciğerimin iflas ettiğini öğrendim, her an ölebilirdim. Komik ama ikizlerimin olması hayatımı kurtardı. Çocuklarıma ne kadar teşekkür etsem az. Onlar olmasaydı daha fazla yaşayamayabilirdim"

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Kan akışını sağlamak için karaciğerine stent takılan ve ağrılarından kurtulan kadın yaşadıklarını farkındalık oluşturmak için anlattığını belirterek, "Umarım anlattıklarımla diğer insanların karaciğer yetmezliği belirtilerini tespit etmelerine yardımcı olabilirim." dedi.