Kızının canlı olduğunu cenazede fark etti! Herkes 'halüsinasyon' dedi ama...

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Meksika'nın Villa de Ramos bölgesinde yaşanan sıradışı bir olay, bir anda ülke gündeminin ilk sıralarına taşındı ve sağlık sistemi ile ilgili tartışmalara neden oldu.

İsminin Camila Roxana Martinez Mendoza olduğu öğrenilen 3 yaşındaki kız çocuğu, karın ağrısı, yüksek ateş ve kusma nedeni ile 17 Ağustos tarihinde hastaneye götürüldü.



Camila Roxana Martinez Mendoza/Facebook

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ ANCAK BİR TÜRLÜ İYİLEŞMEDİ

San Luis Potosi eyaletindeki bir devlet hastanesine götürülen küçük Camila'nın vücut ısısını düşürmek için üzerine ıslak havlular serildi ve parasetamol reçetesiyle hastaneden taburcu edildi.

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Küçük çocuk hastanede verilen ilaçlara rağmen bir türlü düzelmedi ve durumu giderek daha kötüye gitti. Tekrardan başka bir doktora götürülen ve onun tavsiyeleri ile de düzelmeyen çocuk kusmaya devam ettiği için bir gece yeniden ilk gittiği hastane olan Salinas de Hidalgo'ya götürüldü.

ANNESİNİN KOLLARINDAN ALINDI VE BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Anne Mary Jane, acil servisteki hemşirelerin damar yolunu bir türlü açamaması nedeni ile çocuğuna oksijen verilmesinin çok uzun sürdüğünü öne sürdü ve hastane yönetimini suçladı.

Uzun denemeler sonucu seruma bağlanan Camila, annesinin kollarından alındı ve maalesef bir daha geri dönemedi.



Yaslı anne o anları "Hala bana sarılıyordu, onu kollarımdan alıp götürdüler daha sonra da öldüğünü öğrendim" sözleri ile anlattı.



Ölüm nedeninin 'dehidrasyon' olduğu açıklanan küçük çocuk tuhaf bir şekilde kilitli bir odada tutuldu, acılı anne çocuğunu hastanede tekrar göremedi.

Kızını ancak cenazesinde tekrar görebilen anne, tören sırasında Camila'nın içinde bulunduğu cam tabutun yüzeyinin buğulandığını fark etti.

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Cenazeye katılanlar perişan durumdaki anneye halüsinasyon gördüğünü söyledi ve onu tabutu açmaktan vazgeçirdi. Ancak tam bu sırada Camila'nın babaannesi torununun gözlerinin hareket ettiğini gördü.

TABUT AÇILDI, APAR TOPAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Tabutu açılan ve nabzı kontrol edilen küçük çocuk apar topar ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü. Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kız çocuğunun ikinci kez öldüğü açıklandı.

İlk ölüm sebebinin 'dehidrasyon' olduğu açıklanan Camila'nın beyninde oluşan ödem nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

AİLE İKİNCİ KEZ YIKILDI

Kızlarının ikinci kez ölüm haberini alan aile resmen yıkıldı ve adalet çağrısında bulundu. Anne Marry Jane başka insanların da aynı acıyı yaşamaması için hastanedeki doktorların ve hemşirelerin değiştirilmesini istedi.

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Acı olay yapılan otopsi raporu ile doğrulandı ve Eyalet Başsavcısı Jose Luis Ruiz konuya ilişkin soruşturma başlattı.