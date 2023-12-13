Henüz 12 yaşında...COP28’e damga vuran iklim protestosu

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COP28 iklim konferansında pankartla sahneye çıkan Kangujam şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetler, bugün iklim krizinin en önemli nedeni olan kömür, petrol ve gazı aşamalı olarak ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıdır. Bugün atacağınız adımlar yarınki geleceğimizi belirleyecek. Halihazırda iklim değişikliğinin kurbanı olmuş durumdayız. Gelecek nesillerimin aynı sonuçlarla tekrar karşılaşmasını istemiyorum. Liderlerimizin hataları yüzünden milyonlarca masum çocuğun hayatını feda etmek ne pahasına olursa olsun kabul edilemez. Benim gibi milyonlarca çocuk iklim felaketleri nedeniyle hayatlarını kaybediyor, ailelerini kaybediyor ve evlerini kaybediyor. Bu gerçek bir iklim acil durumudur. Milyarlarca doları savaşlara harcamak yerine, açlığı sona erdirmek, eğitim vermek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için harcayın. Nefes almak için temiz hava, içmek için temiz su ve yaşamak için temiz bir gezegen istiyoruz. Nefes almak için temiz hava, içmek için temiz su ve yaşamak için temiz gezegen istemek temel haklarımızdır.”

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Kangujam, protestosunun ardından güvenlik güçlerince salondan dışarı çıkarıldı. “Sesimin dünya tarafından duyulmasını hak ediyorum” diyen Kangujam, “Tek suçum, bugün iklim krizinin en önemli nedeni olan fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasını istemekti. Şimdi beni COP28'den attılar” ifadelerini kullandı.



COP28 konferansı kapsamında, tüm fosil yakıtlardan ‘uzaklaşmaya’ yönelik BAE Mutabakatı kabul edildi. Anlaşma kapsamında COP28’den yapılan açıklamada, “Tüm fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik benzeri görülmemiş bir referansla BAE Mutabakatı, ekonomilerimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip bir paradigma değişikliği sunuyor” denildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tebrikler COP28. Bu tarihi anlaşmanın önemli bir kısmı gerçekten Avrupa'da yapıldı. Tüm dünya 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarma ve enerji verimliliğini iki katına çıkarma hedeflerimizi onayladı Bugünkü anlaşma fosil sonrası dönemin başlangıcına işaret ediyor” dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise “COP28 İklim Konferansı sırasında fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına net bir şekilde atıfta bulunulmasına karşı çıkanlara şunu söylemek istiyorum: Hoşunuza gitse de gitmese de fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması kaçınılmazdır. Umalım da çok geç olmasın” dedi.