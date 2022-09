Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

Haberin Devamı

Modern sanat camiası genç yeteneklere alışkın ancak Andres Valencia bu kavramı bir adım daha ileri taşımış durumda. Zira "genç dahi" ve "küçük Picasso" diye anılan Andres, henüz sadece 10 yaşında!

Andres, geçtiğimiz yıl pek tanınmayan bir isimken bir anda bir sanat fenomenine dönüştü. Art Basel Miami Beach'te görücüye çıkan sürrealist tabloları, Tommy Mottola ve Jessica Goldman Srebnick gibi varlıklı koleksiyoncuların favorileri arasına girdi. Bunun üzerine Haziran ayında SoHo'da bulunan Chase Modern Sanat Galerisi'nde bir solo sergi açtı. Galeriden yapılan açıklamada, sergideki 35 tablonun tamamının 50 bin ile 125 bin dolar aralığındaki fiyatlarla alıcı bulduğu belirtildi.

Andres'in eserlerinden biri, Hong Kong'da düzenlenen Phillips de Pury müzayedesinde ek ücretlerle birlikte 159 bin dolara satıldı. Bir diğer eseri ise İtalya'nın Capri şehrinde yapılan bir hayır kuruluşu galasında 230 bin dolara alıcı buldu.

Geçtiğimiz günlerde New York Times'a konuşan Andres, "İnsanları sanatımla mutlu edebildiğim için ve onlar tablolarımı evlerine asabildikleri için çok mutluyum" dedi.

Bu sözleri söylerken "The Professor" isimli Kübizm esintili yağlı boya ve akrilik eserinin önünde durmakta olan Andres, 138 santimetrelik boyuyla kendisi kadar olan tabloyu işaret ederek utangaç bir biçimde, "Bunu daha küçükken, 8 yaşımdayken yapmıştım" diye konuştu.

Andres Valencia'nın Chase'de sergilenen tek tablosu "The Professor" değil. Genç ressamın "Palyaçolar tek kelimeyle klasik" sözleriyle işaret ettiği "Max the Clown" da aynı derecede çarpıcı. Onun hemen yanında da Floridalı bir ailenin sipariş ettiği ve İtalyan mafyasının tetikçilerini yansıtan "The Godfather" bulunuyor.

New York Times muhabiri Alex Hawgood'un ilham kaynaklarını sorduğu Andres'in saydığı isimler de çok çeşitliydi: Jean-Michel Basquiat, George Condo, Pokemon'lar, Picasso'nun 'Guernica'sı ve Click N' Play oyuncak askerleri.

"HER ŞEYDEN ÖNCE O BİR ÇOCUK"

Galerinin sahibi Bernie Chase de gazeteye yaptığı açıklamada, Andres'i övdü ve "20 yıldır sanat işinin içindeyim. Peter Beard, Kenny Scharf gibi isimlerle çalıştım. Andres en az onlar kadar hatta daha büyük olma potansiyeline sahip" diye konuştu.

Tabii bu kadar övülüyor olması Andres'in 5'inci sınıfa gitmekte olan bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Oğluna gittiği her yerde eşlik eden mücevher tasarımcısı annesi Elsa da bu noktaya dikkat çekerek, "Benim oğlum bir sanatçı ama ondan önce bir çocuk. O bir çocuk, bir ünlü değil" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ancak bu, 48 yaşındaki Elsa'nın ve avukatlık ve spor menajerliği yapan 50 yaşındaki eşi Lupe'nin oğullarının bir gecede fenomen olmasında önemli bir rol oynamadığı anlamına gelmiyor.

Daha önce kısa süreliğine New York'un tanınmış reklamcılarından biri olan Nadine Johnson'la çalışan aile şu an tiyatro ve sanat alanındaki halkla ilişkiler çalışmalarında uzman bir isim olan Sam Morris'ten destek alıyor. Bu çabaların da etkisiyle Miami Herald, New York Post, Forbes, Times of London gibi birçok yayında Valencia'yı öven haberler çıktı. ABC kanalının "World News Today" programı da bir bölümünü bu genç sanatçıya ayırdı.

Elsa Valencia, oğlunun tablolardan kazandığı paranın bir kısmını hayır işlerine harcadıklarını ve Andres'e de bunu öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Valencia ailesi şu ana kadar AIDS'le ilgili çalışmalar yapan amfAR'a ve çocuk odaklı bir hayır kuruluşu olan Box of Hope'e 300 bin dolardan fazla bağış yaptıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

RESİM YAPMAYA 4 YAŞINDA BAŞLADI

Andres'in sanat kariyeri henüz 4 yaşındayken başladı. Aile o sırada San Diego'da yaşıyordu. Küçük çocuk, babasının eski müvekkillerinden olan graffiti sanatçısı Retna'ya ait bir tablonun karşısında saatler geçiriyor, çizim yapıyordu.

Andres, "Bir sayfa kâğıt alırdım, orada oturup resmi kopyalamaya çalışırdım. Ama bunu başarabilmem yıllarımı aldı" diye konuştu.

Andres'in sanatına olan güveni hızla arttı. Önce yaptığı suluboya resimleri 20 dolar karşılığında aile dostlarına satmaya başladı. O aile dostları arasında Chase de vardı; Valencia ailesini San Diego'da ziyaret ettiğinde Andres'in resimlerine 100 dolar teklif ediyordu.

Haberin Devamı

Chase'in ilgisini fark eden Andres iyi bir iş insanı olacağını da gösterdi ve resimleri için istediği fiyatı 5000 dolara çıkardı. Chase, "Ben de kabul ettim, 'Pekâlâ, şu resme 5000 dolar ödeyeceğim' dedim. Anders'le birlikte arabama gittik. Orada kendisine bir çek yazarken Elsa arkamdan koştura koştura gelip 'Ne yaptığını sanıyorsun sen?' diye bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER DE ANDRES'İN HAYRANI

Chase, Andres'ten o kadar çok resim satın aldı ki bir noktada Valencia ailesi de oğullarının yeteneklerini dünya ile paylaşmaya ikna oldu. Bunun üzerine Chase, Art Miami Sanat Fuarı'nın direktörü Nick Korniloff ile bağlantı kurdu.

Haberin Devamı

Korniloff, New York Times'a, "Bernie'nin 10 yaşındaki bu çocukla çalışmamı istediğini duyunca en başta şüpheyle yaklaştım" dedi. Ancak bir yandan da pandemi sonrası dönemde "neşeli bir şeyler"e yönelik talebin artacağını düşünüyordu. Onun deyişiyle, "10 yaşındaki bir ressamın hikayesi insanlar için tatmin edici olacaktı".

Yine de bir okul çocuğu için itibarını riske atmak istemeyen Korniloff, fuarın tanıtım ilanlarında Andres'in yaşından bahsetmedi. Bununla birlikte sergiyi önemli koleksiyonculara dolaştırırken utangaç bir tavırla, "Size bu tabloları yapanın 10 yaşında bir çocuk olduğunu hatta bazı tabloları henüz 8 yaşındayken tamamladığını söylesem ne dersiniz?" diye soruyordu.

Çocuk ressamın haberi hızla yayıldı. Tabloları satın alanlar arasına Sofia Vergara ve Channing Tatum gibi çok ünlü isimler de katıldı. Muhabirler arayıp, tabloları yapanın bir çocuk olduğunu teyit etmelerini istiyordu. Korniloff, Andres'i kendisinden 20-30 yaş büyük bir sokak sanatçısı olan Bradley Theodore ile birlikte resim yapmaya davet etti. Bu etkinlik medyanın ilgisinin katlanmasını sağladı.

Üstelik Andres'in takipçileri de artmaya devam ediyor. Son olarak birkaç hafta önce BTS grubunun üyelerinden V, Andres'in Kübist esintili portrelerinden birinin fotoğrafını Instagram'daki 50 milyon takipçisiyle paylaştı.

ASIL ÖNEMLİ SORU: UZUN ÖMÜRLÜ OLABİLECEK Mİ?

Sanat dünyasında böyle genç sanatçılar çok yaygın olmamakla birlikte Andres'in tek olduğunu söylemek de mümkün değil. Örneğin birkaç yıl önce o sırada 2 yaşında olan Lola June'un izlenimci çizimleri 250 dolar ile 1500 dolar arasındaki fiyatlarla alıcı bulmuştu. Katıldığı televizyon programlarında "fırçalı Mozart" diye anılan 12 yaşındaki Alexandra Nechita da satışından toplamda milyonlarca dolar kazandığı tablolarını üretmeye devam ediyor.

Ne var ki çocuk yıldız olmanın yaramadığı sanatçılar da var. Örneğin Marla Olmstead'in 4 yaşındayken yaptığı tablolar binlerce dolara alıcı bulmuştu. Ancak yıllar sonra "60 Minutes" programında, Olmstead'in tablolarını babasının desteğiyle çiziyor olabileceği öne sürülmüştü.

Diğer sanat galerilerinin sahipleri, Andres Valencia çılgınlığının ömrünün de fazla uzun olmayabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Örneğin Manhattan'da bulunan ve genç sanatçılara odaklanan Lomex galerisinin sahibi Alexander Shulan, "Birçok kişi yeni sanatçıların enflasyondan etkilenmeyen bir varlık çeşidi gibi görüyor. Ama kim olursa olsun, genç sanatçıların hayatları ilerleyen zamanda çok değişecek. Dolayısıyla bırakın bir çocuğu, 24 yaşındaki bir ressamın eserine yapılan yatırımların dahi uzun ömürlü olacağını varsaymak oldukça gülünç" ifadelerini kullandı.

Andres ise aynı fikirde olmadığını belirterek, "Bir kağıda renkli kalemlerle bir şeyler çizen çocukları gören birçok kişi, bu çizimlerin galerilerde yerinin olmadığını düşünüyor. Bazen büyükler olayı anlamıyor" diye konuştu.

The New York Times'da yayımlanan "Six-Figure Artworks, by a Fifth Grader" başlıklı haberden derlenmiştir.