Hayatta olmam mucize

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Madonna, otel odasında bilinci kapalı halde bulunarak hastaneye kaldırılmış ve 48 saat boyunca komada kalmıştı. 65 yaşındaki ünlü şarkıcı, dünya turnesi kapsamında New York’ta verdiği konserde, hayatta olmasını mucize olarak nitelendirdi. “Burada beni hastaneye götüren çok önemli bir kadın var” diyen Madonna, “Hatırlamıyorum bile. Banyoda bayılmışım ve yoğun bakım ünitesinde uyandım. 48 saat boyunca komada kaldım. O benim hayatımı kurtardı. Teşekkürler Shavawn” ifadelerini kullandı.