Hayat Çin’e güzel

Koronavirüs salgınını dünyaya yayarken, çok katı önlemlerle salgını kendi ülkesinde kontrol altına alan Çin’de 1 Mayıs nedeniyle uzayan tatilde insanlar turistik merkezleri doldurdu. Bugün sona erecek 5 günlük tatilde milyonlarca Çinli ülke içinde seyahat ederken, turistik bölgelerdeki ziyaretçi sayısı geçen yılın neredeyse iki katı oldu. 5 günlük tatilde ülke içinde 200 milyon seyahatin yapılacağı hesaplandı.

MEYDANLARDA İNSAN SELİ

Ülkedeki ilk kısıtlamasız tatil olan İşçi Bayramı boyunca eğlence ve müze biletleri hızla tükenirken insanlar Şangay, Pekin ve diğer birçok kentte meydanları doldurdu. Çin Seddi’nde normal dönemdekinden bile daha fazla bir yoğunluk gözlenirken, Vuhan’daki Çilek Müzik Festivali’nde insanlar omuz omuza dans etti. Yasak Şehir Sarayı, Sarı Turna Kulesi, Batı Gölü gibi diğer turistik mekânlar da ziyaretçilerin akınına uğradı.

GÜNDE 17 YENİ VAKA

- Virüs geçen hafta dünya genelinde 900 binden fazla yeni vaka ile rekor kırarak etkisini sürdürürken 1.4 milyar nüfuslu Çin önceki gün anakarada toplam 17 yeni vaka bildirdi.

- Çin her ne kadar düşük vaka ve ölüm sayıları bildirse de uluslararası kamuoyunda salgın yönetimindeki şeffaflığı tartışma konusu yaratıyor.

- Salgın, 2019 Aralık ayında Çin’de patlak vermişti. Çin’de toplam 90 bin 697 vaka tespit edilirken can kaybı 4 bin 636 olarak açıklandı.

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