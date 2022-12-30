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Hayalet Gemi: Bermuda'nın ötesinde bulundu! 'Umarım içeride ceset yoktur'

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#Bermuda#Hayalet Gemi#Tekne
Hayalet Gemi: Bermudanın ötesinde bulundu Umarım içeride ceset yoktur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 10:11

Yelkencilik camiasında bir 'efsane' olarak Matt Rutherford ve bir arkadaşı tarafından okyanusun ortasında terk edilmiş halde bulunan tekne sosyal medyada dikkat çekti.

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Matt Rutherford ve Ocean Research Project'ten bir arkadaşı çıktıkları yat gezisinde okyanusun ortasında bir tekne fark ettiler.Teknenin uzaktan garip göründüğünü düşünen ikili biraz daha yakınına gidince motorun çalışmadığını ve içeride kimse olmadığını gördü.

ÖNCE KIYIYA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR ANCAK OLMADI

Başlangıçta tekneyi yatlarına bağlayıp kıyıya çekmeye çalışan denizciler, 80 km yol kat ettikten sonra bunun imkansız olduğunu anladılar ve okyanusun ortasındaki 'hayalet gemi'ye göz atmaya karar verdiler.

Hayalet Gemi: Bermudanın ötesinde bulundu Umarım içeride ceset yoktur

2013 YILINDA BULDULAR, GÖRÜNTÜLER YENİ ORTAYA ÇIKTI

Bermuda'ya yaklaşık 1200 km, ABD sahiline ise yaklaşık 3 bin km uzaklıkta bulunan Swan 48 model tekne aslında 2013 yılında bulundu ancak denizciler keşiflerini sadece 5 gün önce Youtube üzerinden paylaştılar.

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Matt Rutherford, ilgi çeken keşfini 2013 yılında bir podcast'te anlatmış ve tekneye girdiğinde binin kafasını kaldırıp merhaba demesini çok beklemediğini ancak içeride yaralanmış biri varsa yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü anlatmıştı.

Hayalet Gemi: Bermudanın ötesinde bulundu Umarım içeride ceset yoktur

KIYAFETLER HER YERE SAÇILMIŞ

Sosyal medyada büyük ilgi çeken videoda Rutherford'un tekneye girerken "İçeride ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, gidip etrafa bakacağım ve umarım ceset bulmam." dediği duyuluyor.

Teknenin acele ile terk edildiği her halinden belli oluyor. Genç denizcinin yayınladığı videoda kabinin her tarafına saçılmış kıyafetler ve eşyalar göze çarpıyor.

Teknenin tavanının bazı yerlerinin çöktüğü, çekmecelerin açıldığı gözlerden kaçmıyor.

Hayalet Gemi: Bermudanın ötesinde bulundu Umarım içeride ceset yoktur

Yelkencilik camiasında bir 'efsane' olarak Matt Rutherford, cüretkar maceralarını sık sık internette paylaşıyor.

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"TANRIYA ŞÜKÜR CESET YOK"

tekne içinde kısa bir tur yapan Rutherford içeride cansız bir beden ile karşılaşmadığı için rahatlıyor ve "Tanrıya şükür ceset yok" diyor.

Hayalet Gemi: Bermudanın ötesinde bulundu Umarım içeride ceset yoktur

TEKNE KİME AİT?

5 gün önce yayınlanan video internet dedektiflerini harekete geçirdi ve bu teknenin 2013 yılında manşetlere konu olan bir olaya ait olduğu ileri sürüldü.

İrlanda Kraliyet Yat Kulübü'nden Alan McGettigan ve ekibinin 2013 yılın Antigua ve Barbuda'ya yaptıkları bir yolculuk sırasında tekneleri mekanik bir arıza yaşamış, mürettebat yaptıkları yardım çağrısı sonrası bir Yunan yük gemisi tarafından kurtarılmışlardı.

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#Bermuda#Hayalet Gemi#Tekne

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