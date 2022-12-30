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Sosyal medya günlerdir onu konuşuyordu! Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz... Andrew Tate'nin evine polis baskını

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#Andrew Tate#Romanya#Dünya
Sosyal medya günlerdir onu konuşuyordu Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz... Andrew Tatenin evine polis baskını
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:20

Çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaşadığı polemik ile sosyal medyanın gündeminde olan Andrew Tate'nin evine polis baskını düzenlendi. Tate ve kardeşi gözaltına alınırken ikilinin insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından yargılanacağı belirtiliyor.

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Sosyal medya günlerdir Andrew Tate'yi konuşuyor.

Son olarak çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaşadığı polemik ile gündeme gelen Tate'nin evine polis baskını düzenledi.

Romanya polisi tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Tate ve erkek kardeşi gözlatına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildi.

Sosyal medya günlerdir onu konuşuyordu Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz... Andrew Tatenin evine polis baskını

SAVCILIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Savcıların açıklamasında ise zanlıların 'kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları' belirtildi.

Açıklamada zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu bilgisine de yer verildi.

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Tate kardeşlerin sözcüsü tarafından İngiliz basın kuruluşları Independent ve Daily Mail’e yapılan açıklamada ise 'Gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları' belirtildi.

Sosyal medya günlerdir onu konuşuyordu Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz... Andrew Tatenin evine polis baskını

Nisan ayında Romanya polisi Tate’in evini bir kadının burada tutulduğu iddiaları üzerine insan kaçakçılığı suçlamasıyla basmıştı.

Daily Beast ise soruşturma sürdükçe polisin suçlamaları insan kaçakçılığı ve tecavüze dönüştürdüğünü haberleşmişti.

O dönem Daily Beast’e konuşan Tristan Tate, 'evinde hiçbir kadının bulunmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını' söylemişti.

Sosyal medya günlerdir onu konuşuyordu Suçlamalar çok ağır: İnsan kaçakçılığı, tecavüz... Andrew Tatenin evine polis baskını

Andrew Tate, 2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Twitter, Tate’in hesabını bu yıl dondurdu. Tate geçen ay Twitter’a geri döndü.

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Tate; Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta ise halen yasaklı.

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