Hawking'in uyarısına rağmen harekete geçiyorlar: Dünya'nın tam konumunu uzaya gönderecekler!

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Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in tüm uyarılarına rağmen bilim dünyası tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor.

2018'de, 76 yaşındayken hayata gözlerini yuman Hawking, farklı platformlarda defalarca dile getirdiği dünya dışı bir medeniyetle bağlantı kurmamızın sonumuzu getirebileceği uyarısına rağmen bilim dünyası bu konuda harekete geçti.

Bilim insanları ilk kez 1974'te iletilen ünlü Arecibo mesajının güncellenmiş bir versiyonu uzaya göndermeye hazırlanıyor.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gezegenimiz Dünya'nın konumunu içeren radyo mesajı bir Dünya haritası ve DNA çizimi içerecek.

Beacon in the Galaxy (BITG) mesajı olarak adlandırılan bu mesaj, esasen aynı amaçla ilk kez 1974'te iletilen ünlü Arecibo mesajının güncellenmiş bir versiyonu.

HAWKING BU SÖZLERLE UYARMIŞTI

Gliese 832c isimli gezegendeki yaşam ihtimalinden bahseden Hawking, 'Bir gün böyle bir yerden sinyaller almaya başlayabiliriz' şeklinde konuşmuş, böyle bir durumda Dünya'nın cevap vermesinin 'çok akıllıca olmayacağı'nı belirtmişti.

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Uzaylıların dünyayı olası işgalini, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ilk ayak bastığı ana benzeten Hawking, bu istila karşısında yerlilerin düştüğü duruma düşebileceklerini, bu yüzden kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.

Hawking, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının 'barışçıl' olmayacağının da altını defalarca çizmişti.

Ancak BITG projesinde yer alan Jamilah Hah aynı fikirde değil. Newsweek'e konuşan Hah'a göre, açık bir barış işaretiyle yaklaşıldığı sürece bu projenin faydaları potansiyel risklerden daha ağır basıyor.

Ancak Hawking bu uyarıda bulunan tek isim değil. Teorik fizik alanında 'Henry Semat Profesörü' ünvanlına sahip olan ABD'li Profesör Dr. Michio Kaku, uzaylılarla bu yüzyıl içinde temas kuracağımızı düşündüğünü açıklamıştı.

Kaku, daha önce Hawking'in de defalarca iddia ettiği gibi, uzaylı bir medeniyetin dost mu düşman mı olacağının bilinemeyeceğinin altını çizmişti.

Kaku da bu iddiasını Jamess Webb ve diğer ileri Teknoloji cihazların yaygınlaşmasının bilim insanlarına yardımcı olacak olmasına dayandırmıştı.

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'OLDUKÇA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Kaku, dünya dışı yaşam arayışında bu olasılık nedeniyle oldukça dikkatli olmamız gerektiğini sözlerine eklemişti.

Bilim insanı 'İspanyol keşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yerlilerin başına neler geldiğini unutmamalıyız' demişti.

1974 yılında bilim insanları Porto Riko'ya yerleştirilen Arecibo radyoteleskobuyla Dünya'dan uzaya mesaj gönderdiler.

Söz konusu mesajda hayat veren kimyasallara ve DNA'ya dair bilgiler, güneş sisteminin kabataslak bir haritası ve insan resimleri bulunuyordu.

1'lerden ve 0'lardan oluşan mesaj 25 bin ışık yılı uzağa Messier 13'teki yüzbinlerce yıldızın bulunduğu alana gönderilmişti.