Havadan yardım fiyaskosu: Paketlere ulaşmak isterken 18 kişi öldü

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İsrail’in dünyadan gelen çağrılara kulak tıkayarak karadan yardımı engellemesi yüzünden Birleşmiş Milletler’in (BM) “insan yapımı kıtlık yaşanıyor” dediği Gazze’ye, havadan yapılan yardımlar tartışma konusu. Yardım kuruluşları bu yöntemin insani krize çare olmadığını belirtirken açlıkla boğuşan Filistinliler temel ihtiyaçlarına ulaşmak için ölümü göze almak zorunda kalıyor.

BİR GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ

Önceki gün ABD’nin havadan bıraktığı yardımlara ulaşmaya çalışan 18 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas hükümeti ve İsviçre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahia’da 12 kişi denize düşen paketleri almaya çalışırken boğuldu. Görgü tanıkları, boğulanların “yüzme bilmeyen genç erkekler ve çocuklar” olduklarını söyledi. 6 Filistinli ise çıkan izdihamda hayatını kaybetti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Filistinliler, dağıtım sırasında kavga ve yaralanmalar yaşandığını, yardım alabilenlerin de eve dönerken soyulduğunu anlattı.

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HAMAS: YARDIMI BIRAKIN

Havadan yardımın “yanlış, uygunsuz ve işe yaramaz” olduğunu belirten Hamas, Batılı ülkelere bu yönteme son vermeleri çağrısında bulundu. Ancak Mart ayı başında Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’nın havadan yardım operasyonlarına katılmaya başlayan ABD, bu yöntemden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Daha önce 8 Mart’ta, havadan atılan yardım paketlerinin üzerlerine düşmesi sonucu en az beş kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

MALİYETLİ, FAYDASIZ

- İnsan hakları gruplarının “vicdan rahatlatma yöntemi” olarak eleştirdiği havadan yardım, nispeten küçük miktarlarda yardım sağlamak için etkili bir yöntem olsa da açlık çeken kalabalık Gazze nüfusu için kaosa yol açıyor.

- Uçak, yakıt ve personel maliyetleri nedeniyle havadan yardımların karadan yapılan yardımlara kıyasla yedi kat daha maliyetli olduğu ifade ediliyor. İnsani yardım kuruluşları, bu yöntemin “faydasız” olduğuna da dikkat çekiyor: Bir kamyon, havadan yardımla tek seferde bırakılan gıda miktarının yaklaşık 10 katını taşıyabiliyor.

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1 TONLUK PAKETLER

- Katar ya da Ürdün’deki hava üslerinden kalkan kargo uçakları, yiyecek ve içme suyu taşıyan paletleri, düşüşlerini yavaşlatmak için paraşütlerle bırakıyor. Havadan yardım farklı yüksekliklerden yapılabildiği için paketlerin zeminde parçalanmaması adına sağlam ambalajlama yapılıyor. Bu da örneğin su şişelerinin bulunduğu paletlerinin bir tanesinin ağırlığı bir tona kadar çıkarabiliyor.

- Yardım indirme bölgelerinin ideal olarak geniş ve açık alanlar olması gerekiyor. Bu nedenle teslimatlar genellikle Gazze’nin kıyı şeridine yapılıyor. Ancak bazen rüzgârlı hava koşulları, bazen de paraşütlerde yaşanan teknik sorunlar yüzünden yardımlar denize düşüyor.

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- Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan 32 yaşındaki El Rifi “Yiyecek bulmak bizim için çok zor. Uçaklardan düşen malzemeleri toplamaya çalışırken hayatımızı riske atıyoruz. BM’nin gelip Gazze’deki her aileye saygıyla yardım dağıtmasını istiyoruz” diyor.

BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

GAZZE’de ateşkes sağlanması yönündeki uluslararası baskıya rağmen, İsrail bölgeyi yoğun bombardımanla hedef almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güney ve kuzeyde düzenlediği saldırılarda bir gecede 76 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik ölümcül saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 32 bin 490’a yükseldi.