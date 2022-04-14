Harvardlı Profesör Pippa Norris: Putin artık hasar gördü

Haberin Devamı

17’nci Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen ABD’li Profesör Pippa Norris (68) aralarında Hürriyet’in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Harvard Üniversitesi’nde karşılaştırmalı politika dersleri veren Profesör Norris, iç savaşlar ya da ufak çaplı çatışmalar sürse de 1980’lerden itibaren büyük savaşların sayısında azalma olduğunu kaydederek, Ukrayna vakasına bakarak bu trendin değiştiğini söylemek için erken olduğunu belirtti.



‘AVRUPA’DA DEĞİŞİM’



Norris, “Ukrayna tek seferlik bir vaka da olabilir, artık öldü sandığımız eski bir savaş formuna dönüş de... Bunun (azalan savaş trendi) tersine döndüğünü söylememiz için çok erken. Ancak şunu söyleyebiliriz: Artık herkes, özellikle de Avrupa ülkeleri güvenlik konusunda daha aktif. Mesela Almanya’yı düşünün. İlk tepkide Ukrayna’ya beş bin kask göndermekten bahsediyorlardı. Şimdi askeri harcamalarını arttırıyorlar. Bu anlamda bir değişim görülüyor. Belki de Batı karşısında Çin-Rusya kampının bulunduğu yeni soğuk savaş ilişkilerinin ortaya çıktığını göreceğiz” diye konuştu.



TÜRKİYE’YE ÖVGÜ



Ukrayna savaşında Türkiye’nin oynadığı rolden övgüyle bahseden Norris, “Türkiye dron göndererek Ukrayna’nın güvenliği için son derece önemli bir rol oynadı. Şimdi tarafların bir araya gelmesi için çaba harcıyor. Bu hayranlık uyandırıcı” ifadelerini kullandı.



‘DEMODE STRATEJİ’



Savaşa rağmen bardağın yarısının dolu olduğunu belirten Norris, “Herkes NATO bölündü, dağıldı diyordu. Şimdi üye devletlerin hepsi bir araya geldi. Finlandiya ve İsveç üyeliği ele alıyor. İttifak müreffeh ortakların katılımıyla genişleyebilir. Batı dünyası Rusya’ya ambargolarda bütünlük sergiledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 141 ulus Rusya’yı kınadı. Ukraynalılar tüm dünyaya Rusya’nın askeri stratejisinin ne kadar demode olduğunu gösterdi. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin artık hasar gördü, kendi pozisyonunu riske attı” görüşünü dile getirdi.

Haberin Devamı

Pippa Norris ile çevrimiçi panele Hürriyet’ten Muhammed Kafadar katıldı.

Haberin Devamı

PİPPA NORRİS KİMDİR

30 yıldır Harvard Üniversitesi’nde ders veren Pippa Norris, araştırmalarında dünyanın birçok ülkesindeki seçimleri, demokratik kurumları ve siyasi iletişimi karşılaştırmalı olarak inceliyor. Norris’in yayımlanmış yaklaşık elli kitabı bulunuyor.