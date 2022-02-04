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Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant!

#Koronavirüs#BA.2#Dünya
Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant

Kısa sürede baskın tür halin gelen Omicron'un alt varyantı BA.2 gündemden düşmüyor. Omicron'dan bile daha bulaşıcı olduğu ortaya çıkan BA.2 ile ilgili Harvard profesörü William Haseltine flaş açıklamalarda bulundu.

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2 ise yine bir uyarı ile gündemde.

Harvard'da görev alan profesör William Haseltine BA.2'nin süper varyant olduğu iddiasını ortaya attı. Haseltine bu iddiasına kanıt olarak BA.2'nin en hızlı yayılan KOvid-19 türü olmasını gösterdi.

Haseltine, BA.2'nin Wuhan versiyonuna kıyasla en az 7.5 kat daha bulaşıcı olduğunu belirtti. Forbes için bir yazı kaleme alan ABD'li bilim insanı şu ifadeleri kullandı;

'Bazı hızlı hesaplamalardan sonra BA.2, orijinal Wuhan versiyonundan en az yedi buçuk kat daha bulaşıcı. Bu da şimdiye kadar tanımlanmış en bulaşıcı hastalıklarla eşit.'

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DSÖ NE DİYOR?

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Omicron'dan daha bulaşıcı olduğu belirtilen BA.2 yayılmaya devam ediyor. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Boris Pavlin şu ifadelere yer vermişti;

'BA.2'nin şu anda solladığı diğer ülkelere baktığımızda, hastaneye yatışlarda beklenenden daha yüksek artışlar görmüyoruz'

Palvin bu sonuca BA.2 alt varyant vakalarının BA.1'i geçtiği ilk ülke olan Danimarka'dan gelen veriler ışında vardıklarının altını çizmişti.

Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant

 

NEREDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

DSÖ, BA.2 ve BA.3'ü Omicron'un yeni alt varyantları olarak kaydetti. BA.2'nin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor.

Ancak şimdiye kadar, onlarca ülkede BA.2'ye rastlandı. BA.3 için ise vaka oranlarının düşük seyrettiği belirtiliyor.

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DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Öte yandan Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirlemişti.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

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#Koronavirüs#BA.2#Dünya

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