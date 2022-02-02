Son dakika... CDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Sezonun transferinde son dakika Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbulda...Sezonun transferinde son dakika! Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbul'da...#Transfer
Son dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyorSon dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyor#Mehmet Muş
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli olduCDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu#Omicron
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Soyluya KADES telefonu: Gece 04.30da telefonum çaldı...Bakan Soylu'ya KADES telefonu: Gece 04.30'da telefonum çaldı...#KADES
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Serdar Ortaç: Kürtajı ben istemedimSerdar Ortaç: Kürtajı ben istemedim#Hande Soral
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... CDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu

#Omicron#CDC#Koronavirüs
Son dakika... CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli oldu

Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor. Salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Omicron'un 'acil' semptomunu açıkladı.

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) Omicron ile bir kez daha dünyayı alarma geçirmiş durumda.

Daha önceki versiyonlardan kat kat daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Omicron ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

Salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Omicron'un ateş, kas ağrısı ve öksürüğün aralarında bulunduğu pek çok semptomu olduğunun altını çiziyor.

Ancak bir semptom Omciron'a yakalandığınızı erkenden anlamanıza yardımcı oluyor. CDC Omicron'u ele veren bu 'acil' semptomunu açıkladı.

Eğer bir kişide soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse CDC o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğinin altını çiziyor.

Açıklamada aynı durumun bir kişi nefes almada zorluk çekiyorsa, göğüste sürekli ağrı veya baskı hissediyorsa, uyanamama veya uyanık kalamama veya cilt tonuna bağlı olarak solgun, gri veya mavi renkli cilt veya tırnak yatakları varsa da geçerli olduğu bilgisine yer verildi

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıSon dakika: DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıHaberi görüntüle

OMICRON'UN EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARI NELER?

King's College London Epidemiyoloji bölümünden, ZOE Covid Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Tim Spector BBC'ye, "Omicron'un, Delta varyantını hafif semptomlarla geçiren aşılanmış insanlarda gördüğümüz gibi geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Binlerce kişinin uygulamaya kaydettiği semptomların verilerini toplayan araştırmacılar Delta ve Omicron varyantlarının semptomlarını analiz ediyor.

Şimdiye kadar kaydedilen beş ortak semptom:

Burun akıntısı
Baş ağrısı
Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)
Hapşırma
Boğaz ağrısı

Bu hafif semptomlar daha çok aşılanmış ya da başka şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin verileriyle belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Avusturyada tüm yetişkinlere Covid aşısı zorunluluğu başladıAvusturya'da tüm yetişkinlere Covid aşısı zorunluluğu başladıHaberi görüntüle

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamlı öksürük
Yüksek ateş
Koku ve tat kaybı

ATEŞ KOVID-19'UN KESİN BELİRTİSİ Mİ?

37.,8 C'nin üzerindeki vücut sıcaklığı yüksek ateş belirtisi. Ateş, vücut Covid-19 dahil herhangi bir enfeksiyonla savaştığı zaman ortaya çıkıyor.

Haberin Devamı

Vücut termometresi kullanmak çok önemli. Ancak eğer evinizde bu termometreden yoksa ateşinizin olup olmadığını göğüs veya sırtınızda sıcaklık hissedip hissetmediğinize bakarak anlayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı genelde ateşe yol açmıyor. Bu nedenle eğer ateşiniz varsa test yaptırmanız tavsiye ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#CDC#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci