Son dakika... CDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) Omicron ile bir kez daha dünyayı alarma geçirmiş durumda.

Daha önceki versiyonlardan kat kat daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Omicron ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

Salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Omicron'un ateş, kas ağrısı ve öksürüğün aralarında bulunduğu pek çok semptomu olduğunun altını çiziyor.

Ancak bir semptom Omciron'a yakalandığınızı erkenden anlamanıza yardımcı oluyor. CDC Omicron'u ele veren bu 'acil' semptomunu açıkladı.

Eğer bir kişide soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse CDC o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğinin altını çiziyor.

Açıklamada aynı durumun bir kişi nefes almada zorluk çekiyorsa, göğüste sürekli ağrı veya baskı hissediyorsa, uyanamama veya uyanık kalamama veya cilt tonuna bağlı olarak solgun, gri veya mavi renkli cilt veya tırnak yatakları varsa da geçerli olduğu bilgisine yer verildi

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OMICRON'UN EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARI NELER?

King's College London Epidemiyoloji bölümünden, ZOE Covid Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Tim Spector BBC'ye, "Omicron'un, Delta varyantını hafif semptomlarla geçiren aşılanmış insanlarda gördüğümüz gibi geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Binlerce kişinin uygulamaya kaydettiği semptomların verilerini toplayan araştırmacılar Delta ve Omicron varyantlarının semptomlarını analiz ediyor.

Şimdiye kadar kaydedilen beş ortak semptom:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Bu hafif semptomlar daha çok aşılanmış ya da başka şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin verileriyle belirlendi.

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HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamlı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

ATEŞ KOVID-19'UN KESİN BELİRTİSİ Mİ?

37.,8 C'nin üzerindeki vücut sıcaklığı yüksek ateş belirtisi. Ateş, vücut Covid-19 dahil herhangi bir enfeksiyonla savaştığı zaman ortaya çıkıyor.

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Vücut termometresi kullanmak çok önemli. Ancak eğer evinizde bu termometreden yoksa ateşinizin olup olmadığını göğüs veya sırtınızda sıcaklık hissedip hissetmediğinize bakarak anlayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı genelde ateşe yol açmıyor. Bu nedenle eğer ateşiniz varsa test yaptırmanız tavsiye ediliyor.