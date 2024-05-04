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‘Harry Potter’ kalesi saldırısında ölen köpeğe cenaze töreni

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Harry Potter#Köpek
‘Harry Potter’ kalesi saldırısında ölen köpeğe cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 12:50

Ukrayna'da Harry Potter kalesi' olarak bilinen binaya yapılan füzeli saldırıda ölen köpek için cenaze töreni düzenlendi.

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Rusya, Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binayı füzeyle vurmuş, saldırıda aralarında bir köpeğinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen köpek için cenaze töreni düzenlendi.

Rusya 30 Nisan’da Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binaya füze saldırısı düzenlemişti. Saldırıda aralarında bir köpeğinde bulunduğu 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı. Ölen köpek için Perşembe günü bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, kurtarma köpekleri ve çevredeki köpeklerinde katıldı.

‘Harry Potter’ kalesi saldırısında ölen köpeğe cenaze töreni


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#Ukrayna#Harry Potter#Köpek

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