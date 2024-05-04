‘Harry Potter’ kalesi saldırısında ölen köpeğe cenaze töreni

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Rusya, Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binayı füzeyle vurmuş, saldırıda aralarında bir köpeğinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen köpek için cenaze töreni düzenlendi.

Rusya 30 Nisan’da Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binaya füze saldırısı düzenlemişti. Saldırıda aralarında bir köpeğinde bulunduğu 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı. Ölen köpek için Perşembe günü bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, kurtarma köpekleri ve çevredeki köpeklerinde katıldı.

