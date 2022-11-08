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Harry Potter ile hafızalara kazınmıştı... Leslie Phillips hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Harry Potter#Leslie Phillips#İngiltere
Harry Potter ile hafızalara kazınmıştı... Leslie Phillips hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 15:31

Harry Potter hayranlarının sesi ile tanıdığı 98 yaşındaki İngiliz aktör Leslie Phillips hayatını kaybetti.

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Leslie Phillips'ten Harry Potter hayranlarını üzen bir haber geldi.

Çok satan aynı adlı kitap serisinden filme uyarlanan Harry Potter ile hafızalara kazınan İngiliz aktör 98 yaşında hayatını kaybetti.

Seride öğrencilerin okulun hangi fraksiyonunda eğitim göreceğine karar veren Sorting Hat'i (Seçmen Şapka) seslendiren Phillips uzun süredir tedavi görüyordu.

100'den fazla filmde rol alan aktör 2015 yılında felç geçirmişti.

Tottenham doğumlu aktör felç geçirmeden önce sinema dünyasında aktif rol alıyordu.

1924 yılında dünyaya gelen aktör, sinema dünyasına 1930'lu yıllarda adım atmıştı.

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