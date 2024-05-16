Harkiv'deki son durumu Zelenski açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Harkiv bölgesinde savunma eylemlerimiz devam ediyor. Gün boyunca Ukrayna Savunma ve Güvenlik Güçlerimiz durumu kısmen istikrara kavuşturmayı başardı. Harkiv bölgesine giren işgalci, mevcut tüm araçlarla yok ediliyor. Topçular, insansız hava araçları ve piyadelerimiz oldukça isabetli bir şekilde çalışıyor. Şu anda görevlerinin başında olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Zelenski, bölgede tüm yönlere dikkat edildiğini ifade ederek, “Diğer tüm yönlere de aynı dikkat gösteriliyor. Özellikle Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yönüne ve Harkiv bölgesindeki Kupyansk yönüne. İşgalcinin güçlerimizin dikkatini nasıl dağıtmaya ve savaş çalışmalarımızı daha az yoğunlaştırmaya çalıştığını açıkça görüyoruz. Buna tam da olması gerektiği gibi tepki veriyoruz, düşmana her yönden misilleme yapabilecek araçlara sahip olmalıyız” diye konuştu.

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İngiliz medyası, Ukrayna ordusunun ‘kayıpları önlemek için’ Harkiv yakınlarındaki Lukyantsi ve Vovchansk’tan çekildiğini duyurdu.