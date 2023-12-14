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Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazını deldi! Doktorlardan korkutan uyarı...

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#İskoçya#Hapşırık#Hapşırığı Tutma
Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazını deldi Doktorlardan korkutan uyarı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 10:34

İskoçya'da bir adamın hapşırığını tutmaya çalışırken boğazında bir delik açması tıp tarihine bilinen 'ilk vaka' olarak geçerken doktorlar korkutan bir uyarıda bulundu.

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30'lu yaşlarında olduğu öğrenilen İskoçyalı adam hapşıracağını hissettiğinde araba kullanıyordu. Konsantrasyonunu yolda tutmak için burnunu tutup ağzını kapattı. Ancak o anda dayanılmaz bir acı hissetti ve sonuçta hastaneye gitmek zorunda kaldı.

BOĞAZ HAREKETLERİNİ KONTROL EDEMİYORDU

Hastanedeki doktorlar adamın boğazındaki hareketleri artık kontrol edemediğini fark ettiler. Rahatsız edici bir başka keşif ise adamın boğazına dokunulduğunda gelen garip 'çatlama sesiydi'

Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazını deldi Doktorlardan korkutan uyarı...


20 KAT ARTAN BASINÇ SOLUK BORUSUNU DELDİ

Dundee şehrindeki hastanede yapılan CT taramalarında adamın nefes borusunda 2 mm'lik bir yırtık oluştuğu görüldü.

Uzmanlara göre adam ağzı ve burnunu kapatarak hapşırığını tutmaya çalıştığında soluk borusundaki basınç 20 kart artmış ve nihayetinde yırtığa neden olmuştu.

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Hapşırma refleksif bir tepki olup, kuvvetli yapısı nedeniyle vücudun üst gövde bölümünde yüz, boğaz ve göğüs kafesi kaslarını da içeren sayısız organların ilişkisini doğurur.

Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazını deldi Doktorlardan korkutan uyarı...

TIP DERGİSİNDE YAYINLANDI: BU BİR İLK

Bunun 'bilinen ilk vaka' olduğunu söyleyen uzmanlar, adamın durumu ve tarama sonuçlarını Dundee Üniversitesi'ndeki sağlık görevlileri tarafından hazırlanan 'BMJ Case Reports' adlı tıp dergisinin son sayısında yayınladı.

Doktorlar, bu vakanın insanlara asla hapşırıklarını tutmamaları konusunda bir uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.

Raporun başyazarı Dr. Rasads Misirovs vakaya ilişkin değerlendirmesinde "Hapşırığını tutmaya çalıştığı sırada hızlı bir basınç oluşması nedeniyle soluk borusunun delindiğinden şüpheleniyoruz. Hapşırığınızı tutmanız trakeal perforasyonla sonuçlanabilir. İnsanlar bu konuda uyarılmalı." ifadelerini kullandı.

Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazını deldi Doktorlardan korkutan uyarı...

Vaka İngiliz medyasında büyük yankı uyandırırken, adamın soluk borusundaki yırtığın 5 hafta içinde iyileştiği belirtildi.

VÜCUT İÇİN KORUYUCU BİR REFLEKS

Uzmanlar hapşırmanın vücut için koruyucu bir refleks olduğunu belirtirken hapşırığı tutmanın kulak zarları ve sinüslere zarar verebileceğini, kulak enfeksiyonlarına neden olabileceğini söylüyor.

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#İskoçya#Hapşırık#Hapşırığı Tutma

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