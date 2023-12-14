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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, ABD Donanması destroyeri Mason'un, 13 Aralık'ta güney Kızıldeniz'de Marshall Adaları bandıralı bir tankerden gelen çağrıya yanıt verirken Husi kontrolündeki bir bölgeden fırlatılan insansız hava aracını vurduğunu söyledi.
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.
IDF, Zırhlı Kolordu'nun 8104'üncü Taburu'ndan Elisha Levinshtern'in (38) güney Gazze'de çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından Gazze'deki kara saldırısında ölü sayısı 116'ya yükseldi.
Beyaz Saray önünde mum ışığında nöbet tutan bir grup insan, 'Başkan Biden, ekibiniz ateşkes istiyor' yazılı pankart taşıdı. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Biden yönetimi personeli Beyaz Saray'ın önünde protesto düzenledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.
Katılımcıların maske taktığı görülürken, iş telefonlarını da yanlarında getirmedikleri açıklandı. Protestoda yer alan, ABD'nin “İsrail'e öldürücü yardımı” nedeniyle Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Josh Paul kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
CNN'e konuşan yönetim çalışanı, "ABD hükümetinin şiddeti körükleme konusunda iki katına çıkma kararı, bugün karşı karşıya olduğumuz en çetrefilli sorunlardan bazıları konusunda herhangi bir hareket elde edebilmemiz için dünya çapındaki hedeflerimizi tehlikeye attı" dedi.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi. Oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu. Soruşturma fiili bir azil davasıyla sonuçlansa bile Demokratların liderliğindeki Senato'nun ABD liderini mahkum etmesi pek olası değil.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Gazze’deki savaşa “uluslararası destek olsun ya da olmasın devam edeceğini” söyledi. Cohen, şu aşamada bir ateşkesin Hamas’a verilecek “bir hediye” olacağını öne sürdü.
İsrail, Gazze’de insani krizin derinleşmesi ve ölen Filistinli sivillerin sayısı nedeniyle artan bir baskıyla karşı karşıya. BM Genel Kurulu, Salı akşamı yaptığı oylamada acil ateşkes talebinde bulundu.
Hamas lideri İsmail Haniye, savaşın ardından Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenlerin hayal kurduğunu belirtti. Haniye “İsrail saldırganlığını sonlandırabilecek ve Filistin’i hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de güçlendirecek her türlü fikri tartışmaya açığız” diye konuştu.