Biden'a kendi ekibinden protesto

Beyaz Saray önünde mum ışığında nöbet tutan bir grup insan, 'Başkan Biden, ekibiniz ateşkes istiyor' yazılı pankart taşıdı. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Biden yönetimi personeli Beyaz Saray'ın önünde protesto düzenledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.





Katılımcıların maske taktığı görülürken, iş telefonlarını da yanlarında getirmedikleri açıklandı. Protestoda yer alan, ABD'nin “İsrail'e öldürücü yardımı” nedeniyle Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Josh Paul kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.





CNN'e konuşan yönetim çalışanı, "ABD hükümetinin şiddeti körükleme konusunda iki katına çıkma kararı, bugün karşı karşıya olduğumuz en çetrefilli sorunlardan bazıları konusunda herhangi bir hareket elde edebilmemiz için dünya çapındaki hedeflerimizi tehlikeye attı" dedi.