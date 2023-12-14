×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Biden'a soğuk duş! Kendi ekibi protesto etti… Maske takıp kameraların önüne geçtiler: Ateşkes istiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Bidena soğuk duş Kendi ekibi protesto etti… Maske takıp kameraların önüne geçtiler: Ateşkes istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 08:24

IDF saldırıları altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ederken İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Daha önce Senatörler ve çeşitli bakanlıklarda görev alan çalışanların eleştirilerine maruz kalan Biden son olarak kendi çalışanları tarafından protesto edildi. Tanınmamak için maske takan çalışanlar Gazze'de ateşkes talep etti.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdü

ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, ABD Donanması destroyeri Mason'un, 13 Aralık'ta güney Kızıldeniz'de Marshall Adaları bandıralı bir tankerden gelen çağrıya yanıt verirken Husi kontrolündeki bir bölgeden fırlatılan insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

WAFA: İsrail'in Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu bir askerin daha öldüğünü duyurdu, Gazze'deki kara saldırısında ölü sayısı 116'ya yükseldi

IDF, Zırhlı Kolordu'nun 8104'üncü Taburu'ndan Elisha Levinshtern'in (38) güney Gazze'de çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından Gazze'deki kara saldırısında ölü sayısı 116'ya yükseldi.

Biden'a kendi ekibinden protesto
Bidena kendi ekibinden protesto

Beyaz Saray önünde mum ışığında nöbet tutan bir grup insan, 'Başkan Biden, ekibiniz ateşkes istiyor' yazılı pankart taşıdı. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Biden yönetimi personeli Beyaz Saray'ın önünde protesto düzenledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.


Katılımcıların maske taktığı görülürken, iş telefonlarını da yanlarında getirmedikleri açıklandı. Protestoda yer alan, ABD'nin “İsrail'e öldürücü yardımı” nedeniyle Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Josh Paul kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.


CNN'e konuşan yönetim çalışanı, "ABD hükümetinin şiddeti körükleme konusunda iki katına çıkma kararı, bugün karşı karşıya olduğumuz en çetrefilli sorunlardan bazıları konusunda herhangi bir hareket elde edebilmemiz için dünya çapındaki hedeflerimizi tehlikeye attı" dedi.

Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına onay verdi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi. Oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu. Soruşturma fiili bir azil davasıyla sonuçlansa bile Demokratların liderliğindeki Senato'nun ABD liderini mahkum etmesi pek olası değil.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Savaş uluslararası destek olsun ya da olmasın devam edecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Gazze’deki savaşa “uluslararası destek olsun ya da olmasın devam edeceğini” söyledi. Cohen, şu aşamada bir ateşkesin Hamas’a verilecek “bir hediye” olacağını öne sürdü.


İsrail, Gazze’de insani krizin derinleşmesi ve ölen Filistinli sivillerin sayısı nedeniyle artan bir baskıyla karşı karşıya. BM Genel Kurulu, Salı akşamı yaptığı oylamada acil ateşkes talebinde bulundu.

Hamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor
Hamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor

Hamas lideri İsmail Haniye, savaşın ardından Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenlerin hayal kurduğunu belirtti. Haniye “İsrail saldırganlığını sonlandırabilecek ve Filistin’i hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de güçlendirecek her türlü fikri tartışmaya açığız” diye konuştu.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdü
timelineWAFA: İsrail'in Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinli öldürüldü
timelineİsrail ordusu bir askerin daha öldüğünü duyurdu, Gazze'deki kara saldırısında ölü sayısı 116'ya yükseldi
timelineBiden'a kendi ekibinden protesto
timelineTemsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına onay verdi
timelineİsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Savaş uluslararası destek olsun ya da olmasın devam edecek
timelineHamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#ABD

BAKMADAN GEÇME!