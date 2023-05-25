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Hapishaneden kaçan katil iki eyaleti alarma geçirdi! 'Kapılarınızı kilitleyin'

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#Abd#Mahkum#Hapishane
Hapishaneden kaçan katil iki eyaleti alarma geçirdi Kapılarınızı kilitleyin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:53

ABD'de hapishaneden kaçan bir mahkumun ikinci kez polisin elinden kurtulması yetkilileri alarma geçirdi. Polis yerel halka 'kapılarınızı kilitleyin' uyarısında bulunurken 50 yaşındaki katilin suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.

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Hüküm giymiş bir katil ve hırsızın hapishaneden kaçması ABD'nin Ohio ve Kentucky eyaletlerini alarma geçirdi.

50 yaşındaki Bradley Gillespie ve 47 yaşındaki James Lee Pazartesi sabahı Lima'daki Allen/Oakwood Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçtı.

POLİS ALARMA GEÇTİ! 21 BİN DOLAR ÖDÜL KONDU

Firar haberi ABD güvenlik güçlerinde adeta alarma neden oldu. Hendorson polisi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve çok sayıda ajanın görevlendirildiğini duyururken, ABD Polisi Kuzey Ohio Görev Gücü iki kaçakla ilgili bilgi sağlayacaklara 21 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Hapishaneden kaçan katil iki eyaleti alarma geçirdi Kapılarınızı kilitleyin

Firarilerin AP tarafından servis edilen fotoğrafı

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KAZA YAPAN ARAÇTAN YAYA OLARAK KAÇTILAR

Dün sabah erken saatlerde polise Ohio'dan kaçan iki mahkum tarafından kullanılan bir arabanın ihbarı gelince ekipler trafik kontrolü başlattılar.

Polis ve mahkumlar arasındaki nefes kesen kovalamaca mahkumların aracı Hendorson bölgesinde kaza yapana kadar devam etti.

Kaza yapan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan mahkumlardan hüküm giymiş bir hırsız olan Lee yakalandı ancak Gillespie kaçmayı başardı.

Hapishaneden kaçan katil iki eyaleti alarma geçirdi Kapılarınızı kilitleyin

SUÇ DOSYASI KABARIK

1,80 boyundaki Gillespie, 2016 yılının Eylül ayında 21 yaşındaki Hannah Fischer ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı Frank Tracy Jr'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Çifti başlarından vahşice vurduğu tespit edilen katil müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Polis memurlarının yaptığı açıklamaya göre, Gillespie'nin suçları arasında cinayet, hırsızlık, uyuşturucu bulundurma, firar, sahtecilik ve silahlı suçlar yer alıyor.

HALKA UYARI: KAPILARINIZI KİLİTLEYİN

Yetkililer firarinin tehlikeli biri olduğuna dikkat çekerek yerel halktan kapılarını kilitlemelerini ve suçluyu gördükleri anda polisi aramalarını istediler.

NASIL KAÇTIKLARI BİLİNMİYOR

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Ohio Islah ve Rehabilitasyon Departmanı suçluların kaçışını doğruladı.

İkilinin kaçmayı nasıl başardığına dair bir açıklama yapılmazken suçlulukların mahkum sayımı sırasında kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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