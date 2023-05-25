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Dünya dakika dakika Türkiye'yi izliyor... İngiltere'den muhalefet analizi: Çatlaklar ortaya çıkıyor! Yunan gazeteden skandal manşet

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünya dakika dakika Türkiyeyi izliyor... İngiltereden muhalefet analizi: Çatlaklar ortaya çıkıyor Yunan gazeteden skandal manşet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:59

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde... Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayıma sürerken CNN International 'Erdoğan kazanmaya hazır' dedi. İngiliz Middle East Eye muhalefetteki çatlağı sayfasına taşırken seçimden sonra Ankara - Atina ilişkilerinin ne yönde ilerleyeceğini analiz eden Yunan gazete ise skandal bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı.

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13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu.

28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi yakından takip eden Dünya basını gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Alman ZDF 'Göçmen karşıtı parti Kılıçdaroğlu'nu destekliyor' başlığını attı.

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) ise bu durumun muhalefette çatlağa neden olduğunu yazdı.

Dünya dakika dakika Türkiyeyi izliyor... İngiltereden muhalefet analizi: Çatlaklar ortaya çıkıyor Yunan gazeteden skandal manşet

MEE 'Kılıçdaroğlu'nun mülteci karşıtı politikasına karşı muhalefette çatlaklar ortaya çıkıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Çok sayıda üst düzey yetkili, muhalefetin şiddetli mülteci karşıtı söylemini gerekçe göstererek Gelecek partisinden istifa etti' ifadesine yer verildi.

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TÜRKİYE SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

'Türkiye seçimleri neden önemli?' sorusunu soran ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve Karadeniz'e erişimi kontrol eden Türkiye, stratejik bir konuma sahip. ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip.'

YUNAN GAZETEDEN SKANDAL MANŞET

Seçimi yakından izleyen Yunan Kathimerini gazetesi skandal bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı.

Dünya dakika dakika Türkiyeyi izliyor... İngiltereden muhalefet analizi: Çatlaklar ortaya çıkıyor Yunan gazeteden skandal manşet

'Bazen köpekler hem havlar hem de ısırır' başlığını atan Yunan gazete 'Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki sakin ara dönemin sonsuza kadar sürmeyeceğini başından beri biliyorduk. Yunanistan ve Türkiye'de seçimler tamamlandıktan sonra sona erecek dikkatli ama geçici bir anlaşmaydı. Şimdi Ankara'nın yavaş yavaş saldırgan söylemlere döndüğünü görüyoruz' dedi.

Seçim sonrası Ankara - Atina ilişkilerindeki olumlu gidişatın devam edebileceğini belirten Kathimerini olumsuz senaryoya da hazırlıklı olunması gerektiğini yazdı.

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CNN: ERDOĞAN KAZANMAYA HAZIR

ABD merkezli CNN International haberinde 'Türkiye'deki yıkıcı depremin ardından bu, Erdoğan'ın son seçimi olabilirdi. Bunun yerine, kazanmaya hazır' yorumuna yer verdi.

Alman DW 'Göçmen karşıtı lider Erdoğan'ın rakibine destek oluyor' derken, Fransız Le Monde 'Türkiye'de seçim zaferi siyasi yelpazede her yere yayılan milliyetçilerin' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Dünya dakika dakika Türkiyeyi izliyor... İngiltereden muhalefet analizi: Çatlaklar ortaya çıkıyor Yunan gazeteden skandal manşet

İngiliz BBC 'Afrika'da Türkiye'nin seçimi neden yakından takip ediliyor?' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye'nin Afrika'daki etkisi son 20 yılda muazzam bir şekilde arttı ve Pazar günkü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kim kazanırsa kazansın, ilişkiyi bir sonraki adımda nereye götüreceğini düşünmek zorunda kalacak' ifadelerine yer verdi.

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Ukrayna merkezli Kyiv Post 'Türkiye, görevdeki Erdoğan'ın açık favori olduğu tarihi ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor' dedi.

'Aşırı milliyetçi lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye cumhurbaşkanlığı için destekliyor' başlığı ile çıkan Guardian 'Zafer partisi lideri, kendisinin ve Kılıçdaroğlu'nun mültecileri sınır dışı etme ve Kürt belediye başkanlarını görevlerine iade etmeme konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi'dedi.

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