Han Yunus’ta sokak savaşı... İsrail parça parça ilerliyor

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Gazze Şeridi’ni iki ayı aşkın bir süredir havadan, karadan ve denizden yoğun bombardıman altında tutan İsrail’in saldırıları bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde yoğunlaşmış durumda. Orta kesimde yer alan Maghazi ve Nuseyrat mülteci kamplarına hava saldırıları sürerken İsrail ordusuna ait kara birliklerinin tanklarla birlikte güneydeki Han Yunus’un merkezinde Hamas direnişçileriyle meskun mahal savaşı yürüttüğü bildirildi. İsrail kuvvetleri Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kontrol sağladığını iddia etse de uzmanlar tüm alanlarda geçerli bir hakimiyetin olmadığını, kısım kısım ‘kurtarılmış bölgeler’ oluşturulduğunu belirtiyor.

KARGO UÇAĞIYLA LOJİSTİK DESTEĞİ

İsrail ordusu için kuzey ile güney kısımdaki Han Yunus arasında kesintisiz bir alan hakimiyeti oluşturulabilmiş değil. Zira dün İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Han Yunus bölgesinde görev yapan yüzlerce asker için C-130J nakliye uçağı aracılığıyla havadan 7 ton ağırlığında lojistik destek bırakıldığı duyuruldu.

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MAWASİ’YE GİDİN ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in güvenli olduğu çağrısıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyinden başta Han Yunus olmak üzere güneye göç eden Gazzeliler şimdi de Han Yunus’un güneybatısında yer alan el Mawasi bölgesine yönlendiriliyor. Filistinliler ise Mawasi’de kendilerine dokunulmayacağına dair hiçbir garantinin olmadığını söylüyor.

Batı Şeria’da ölen binlerce Gazzelinin adının yer aldığı bir liste açıldı.

ORDUDAN ÇIPLAK FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, yarı çıplak Filistinli tutukluların fotoğraflarını yaymanın hiçbir işe yaramadığını söyledi. Öte yandan bir videoda Hamas militanı diye lanse edilen ve elindeki silahı teslim ettiği görülen bir şahsın bir alüminyum işçisi olduğu, kaydın da kurgu içerdiği öne sürüldü.

ACI BİLANÇO BÜYÜYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşın Hamas’ın yok edilmesi de dahil olmak üzere tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceğini yinelerken 7 Ekim’den bu yana süren saldırıların ortaya çıkardığı bilanço da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Filistinli öldürülen sivillerin sayısının 18 bin 205’e yükseldiği açıklandı. Bu süreç içerisinde 49 bin 645 kişi de yaralandı.

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AB’DEN AŞIRILIK YANLISI YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM KARARI

Avrupa Birliği’nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiren İsraillilere yaptırım uygulanacağını söyledi. AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Borrell, İsrail’in Doğu Kudüs’te 1,700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kararını kınadı. Borrell, “Batı Şeria’daki aşırılık yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırım önerileri üzerinde çalışacağız” dedi. ABD geçen hafta Filistinlilere karşı şiddet uygulayan İsrailli yerleşimcilere vize yasağı getirdiğini duyurmuştu.