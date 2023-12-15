Hamas’tan politika değişikliği mi? ‘İsrail’i tanıyabiliriz’

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Hamas’ın üst düzey yöneticisi Musa Ebu Merzuk, örgütün İsrail’i tanıyabileceğini belirterek, 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşta kritik bir açıklamaya imza attı. Kurulduğundan bu yana İsrail’in varlığını reddeden Hamas, bu yönüyle Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) ayrılıyordu. Diğer yandan FKÖ’nün idare ettiği Batı Şeria’da Hamas’a olan destek üç kattan fazla artmış durumda. Uzmanlar Hamas ve FKÖ arasında yeni bir birleşme sürecinin yaşanabileceğini öngörüyor.

RESMİ DURUŞ VURGUSU

İsrail’e 7 Ekim’de düzenlediği kanlı baskınla dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen Hamas, kritik bir ‘politika değişikliğinin’ eşiğinde olabilir. Hamas’ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Al Monitor haber sitesine verdiği röportajda, örgütün, savaşı bitirmek için İsrail devletini resmen tanıyabileceğini söyledi. “Resmi duruşu takip etmelisiniz” ifadesini kullanan Hamaslı üst düzey yönetici, “Resmi pozisyon, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) İsrail Devleti’ni tanıdığı yönündedir” diye konuştu. Merzuk, İsrailli vatandaşların bazı hakları hak ettiğini ancak bunun başkalarının zararına olmaması gerektiğinin altını çizdi.

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İSRAİL DE REDDEDİYORDU

Merzuk’un açıklamaları Hamas’ın güçlü bir paradigma değişikliğine gidebileceği yönünde yorumlara sebep oldu. Bu zamana kadar İsrail’in varlığını reddeden örgüt, siyasi kadroların yanı sıra silahlı direnişin de çözümün bir parçası olduğunu ileri sürüyordu. İsrail de kendi varlığını tanımayan bir grup ile masaya oturmayı reddediyor ve yok sayıyordu. FKÖ, Hamas ve İslami Cihad Örgütü’nün aksine, 1993 yılında Yaser Arafat’ın liderliğinde imzalanan Oslo Anlaşması ile İsrail’i tanımıştı.

‘BİZ OLMADAN OLMAZ’

Merzuk’un sözlerinin hemen sonrasında örgütün Telegram hesabına açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, Gazze’de savaş sonrası Hamas’ı yok sayarak yapılan planların gerçekçi olmadığını söyledi. “Gazze’de ya da Filistin davasında Hamas’ın yer almadığı herhangi bir düzenleme hayal” ifadesini kullanan Haniyye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oylanan ve ezici çoğunlukla kabul edilen ateşkes tasarısına destek veren ülkelere teşekkür etti.

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BATI ŞERİA’DA HAMAS’A DESTEK ARTTI

Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana FKÖ’nün yönettiği ve İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da Hamas’ın popülaritesi zirve yapmış durumda. BBC’nin haberine göre Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Kasım-2 Aralık arasında yapılan anketin sonuçları, Batı Şeria’da Hamas’a ve silahlı direnişe desteğin üç kattan fazla arttığını gösteriyor. Bununla birlikte Filistinlilerin yüzde 88’i mevcut lider Mahmud Abbas’ın istifasını istiyor. BBC’ye konuşan Batı Şeria’daki Najah Üniversitesi’nde siyaset bilimci olan Raed Debiy, herkesin kendisine 7 Ekim’in İsrailliler için bir dönüm noktası olduğunu söylediğini ancak aynı tarihin Filistinliler için de bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Filistinli bir başka siyaset bilimci Amjad Bushkar da FKÖ ile Hamas’ın birbirini tamamladığını, yakın gelecekte iki örgüt arasında bir birleşme sürecinin yaşanabileceğini aktardı.

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İSRAİL ‘APTAL BOMBA’ KULLANIYOR

CNN’nin ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de kullandığı patlayıcıların neredeyse yarısı hedef gözetmeyen güdümsüz bombalar. Haberde ‘aptal bombalar’ olarak da adlandırılan güdümsüz bombaların, düşük hassasiyete sahip oldukları için özellikle Gazze gibi yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde sivillere yönelik büyük tehlike teşkil ettiği belirtildi. İsrail ordu sözcüsü Nir Dinar, ne tür mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını söylerken, askeri uzmanlar, güdümsüz bombaların kullanımının, İsrail’ın ‘Sivilleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz’ iddiasını yalanladığını vurguladı.

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ABD BASTIRIYOR İSRAİL REDDEDİYOR

Önceki gün Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün İsrail’e gitti. Temaslarını bugün de sürdürmesi beklenen Sullivan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail savaş kabinesi üyeleriyle görüşmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını dile getirmişti. Biden’ın sözleri, 7 Ekim’den bu yana İsrail’i hedef alan ilk eleştirisi olarak dikkat çekmişti.